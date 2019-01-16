«Сколковский» иммунитет при дроблении

Мы уже рассмотрели Дело, где одним из факторов, отмеченных в пользу налогоплательщика в споре о дроблении, было наличие резидентства в Фонде «Сколково». Давайте посмотрим ещё одно.

Первое дело тут.

Три компании. Выездная за период 2016-2018 годы. Акт выдан 30 декабря 2020 года. Потом еще были мероприятия налогового контроля и дополнение к тому акту было выдано через полгода.

Итоги проверки: штраф 1.2 млн. руб., налоги 113 млн. руб., пени 55 млн. руб.

А что случилось?

Проверяемая компания зарегистрирована в октябре 2005 года, вид деятельности – перевозки и торговля запчастями. ФНС в ходе выездной решила, что имело место дробление с целью сохранения права на применение ЕНВД и УСН. По мнению инспекции, дробление бизнеса в рассматриваемом случае выражено в оплате одним физлицом - водителем АТС одномоментно, в одном месте наличными за услуги логистического и диспетчерского сопровождения, автостоянки/парковки и услуг ГЛОНАСС, с разделением полученной суммы по секциям: 1 секция - автостоянка, 2 секция - логистическое сопровождение, 3 секция - абонентская плата за услуги ГЛОНАСС. Поступающая выручка от оказанной услуги аккумулировалась в кассе проверяемой компании и в размере 90% перечислялась в еще одно юрлицо. В свою очередь общество 95% поступающей выручки от услуг автостоянки относило к деятельности, подпадающей под систему налогообложения ЕНВД, оставшуюся часть выручки от услуг диспетчеризации облагало по ОСН. Среди признаков, указывающих на дробление, были: управленческий персонал совмещал функции, общий поручитель по кредитам, один адрес, одна вывеска, один телефон и электронный адрес, один WiFi-роутер.

Владельцами ООО были 4 физлица. Во втором юрлице владельцами было 2 физлица, в третьем – 1. В проверяемом периоде другие участники ООО не были взаимозависимыми по отношению ни к участнику проверяемой организации ООО, ни к другим участникам. Участники юрлиц не являются номинальными, выход участников в процессе деятельности компаний был возмездным. Поскольку участниками обществ были разные физлица, гендиректор двух из них не мог самостоятельно принять решение об их объединении. Причиной создания одной из компаний был корпоративный конфликт между участниками, которые получали дивиденды, но не желали инвестировать личные средства в развитие бизнеса. Цель создания одного из юрлиц - единоличное ведение предпринимательской деятельности, связанной с развитием и использованием программного обеспечения, без рисков утраты корпоративного контроля над правообладателем и необходимости распределения прибыли среди соучредителей.

А что суд?

1. Лицензионный договор, дающий право одной из компаний группы на исполнение услуг ГЛОНАСС, содержит запрет на использование этих прав третьими лицами, не имеющими прав на эти программы. В случае объединения юрлиц обязанность лицензиата соблюдать конфиденциальность полученной информации будет нарушена.

2. Кредитные договоры подтверждают деловые цели кредита .

3. Общество с момента создания ставило своей целью участие в фонде Сколково и планомерно к этому двигалось; с 23.03.2022 организация - участник Сколковского проекта. Объединение с другими юрлицами автоматически лишит его статуса участника фонда «Сколково» как малого предприятия, осуществляющего исключительно деятельность в области информационных технологий, лишит его прав по получению мер государственной поддержки.

4. Осуществление деятельности в сфере информационных технологий юрлицом, в том числе, в составе группы взаимозависимых лиц, не является искусственным дроблением бизнеса (п. 4 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением Глав 26.2 и 26.5 НК РФ РФ, утв. Президиумом ВС РФ 04.07.2018).

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А32-43338/2022 (Краснодарский край)