Амнистия по дроблению: что будет с материалами налоговых проверок, которые направляются в следственные органы?

Материалы проверок, в ходе которых было установлено дробление, ФНС не будет отправлять в следственные органы до вступления в силу приостановленных решений по таким проверкам.

Если недоимка по остальным основаниям, выявленным в ходе налоговой проверки, не дотягивает до размера, с которого начинается уголовная ответственность, в целом все материалы по проверке не направят в следственные органы.

Также инспекторы не направят материалы проверок в следственные органы и в случае списания налоговых долгов налогоплательщиков, возникших в результате дробления.

Сразу, чтобы два раза не бегать, напомню, в каких случаях материалы проверки направляются в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов, взносов, сборов:

уголовная ответственность начинается с крупного размера неуплаты. А крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах 3 финансовых лет подряд 18 750 000 руб, а особо крупным размером — сумма, превышающая за период в пределах 3 финансовых лет подряд 56 250 000 руб.

Чем наказывается крупный и особо крупный размер неуплаты налогов:

👉крупный: штраф 100-300 тыс. руб. или принудительные работы до 3 лет, арест до 6 месяцев, лишение свободы до 2 лет,

👉особо крупный или группой лиц по предварительному сговору: 200-500 тыс. руб., принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 5 лет.

💡Для любителей почитать первоисточник: ст. 6 закона 176-ФЗ от 12.07.2024 г., ст. 199 УК РФ.