Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений не освобождает общество от ответственности за непредставление документов в налоговую

В период, когда ИФНС истребовала документы у налогоплательщика, в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице (об учредителях, о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица).

Поэтому, по мнению компании, отсутствие правоспособности у компании на момент истребования документов и вынесения решений о привлечении к ответственности является обстоятельством, не позволяющим осуществить привлечение его к налоговой ответственности.

Суд первой инстанции не согласился с позицией налогоплательщика: в законодательстве РФ отсутствуют нормы об утрате юридическим лицом правоспособности в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений недостоверности о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени Общества. На момент вынесения налоговым органом оспариваемых решений в ЕГРЮЛ содержались сведения о налогоплательщике как о действующем юридическом лице.

Участник юрлица в это время самостоятельно обращался в регистрирующий орган с заявлением по установленной форме, то есть изъявлял волю на сохранение статуса единственного участника и генерального директора в полном объеме. Следовательно, данное обстоятельство является внутренним конфликтом у налогоплательщика и не может влиять на осуществление им обязательств, проистекающих из норм законодательства РФ. Налогоплательщиком не представлено доказательств, подтверждающих отсутствие у него возможности выполнить требования налогового органа.

Апелляционная инстанция вынесла иное решение: согласно сложившейся судебной практике, директор не вправе действовать от имени компании, если в отношении него внесена запись о недостоверности. Согласно должностной инструкции генерального директора только в его компетенцию входят полномочия по решению вопросов, касающихся взаимодействия общества с налоговой инспекцией. Таким образом, в отсутствие назначенного в соответствии с уставом законом об ООО гендиректора у иных сотрудников налогоплательщика отсутствовали полномочия на подписание документов, предназначенных для передачи в налоговый орган. Налогоплательщик был лишен возможности получать и направлять корреспонденцию, поскольку фактически у него в это время не было правомочного руководителя, а электронный ключ был изъят в ходе обыска, поэтому у общества не имело возможности открыть требования налогового органа, приходившие по ТКС.

Кассация оставила в силе решение первой инстанции, указав, что в данном случае в результате корпоративного конфликта налогоплательщик не был исключен из ЕГРЮЛ, не утратил свою правоспособность, и наличие корпоративного спора само по себе не свидетельствует о невозможности выполнения налогоплательщиком своих обязанностей.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-122641/2022

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