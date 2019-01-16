Продавцы на маркетплейсах замерли и приготовились

С конца августа компании и ИП, торгующие на электронных площадках, стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) — платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций (желтой и красной), нацеленных на отмывание или обналичивание денег.

Маркетплейсы, как площадки для торговли, могут быть использованы для создания видимости легитимности сделок, что делает их привлекательными для тех, кто стремится скрыть истинное происхождение товаров.

Сейлеры работают с оптовыми рынками «Садовод», «Дубровка» и другими, где действительно документы не выдаются. Помимо оптовых рынков еще один способ закупки товаров для реализации на маркетплейсах — через байеров (посредников), которые тоже чеки не выдают, безнал не принимают.

🧐Не знаю, что именно знает РБК, о чем не знаем мы с вами, и действительно ли РФМ разослал банкам какое-нибудь письмо, но и без этого письма понятно, что ситуация, когда продавец не может подтвердить происхождение товара безнальным платежом или чеком с рынка, ни к чему хорошему не приведет. Вопрос лишь времени, когда либо ФНС спросит, либо банк заблокирует операции по счёту.

Придумывать схемы, использовать "техничку" как "прокладку" между реальным продавцом товара и собой - так себе стратегия. Она тоже не вечна, ФНС её быстро вычислит. Да и банки тоже не дадут долго этой "прокладке" жить. Не знаю, ожидает ли нас повальная блокировка счетов компаний и ИП, торгующих на WB и Озоне, но если среди вас есть такие, то присмотритесь к другим нишам. Возможно, вы найдете иной источник дохода. Трансграничные платежи делать всё сложнее, таможенные платежи перечислять не хочется, налоги платить - тоже не в кайф - если что-то из этих утверждений крутится в вашей голове, то просто подумайте над тем, стоит ли оно того.

Про критерии, по которым банки относят компанию (ИП) к разным степеням риска (красный, желтый, зеленый), я писала здесь

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