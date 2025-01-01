С 01.01.2025 будут увеличены ставки налога на прибыль организаций

Налоговая ставка по налогу на прибыль с 1 января 2025 года увеличивается с 20 до 25 %. При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7 % (8 процентов в 2025 - 2030 годах), зачисляется в федеральный бюджет.

Для российских организаций, включенных в реестр малых технологических компаний, законами субъектов в 2025 - 2030 годах может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов.

Для российских организаций, осуществляющих деятельность в области IT, на 2025 - 2030 года налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, увеличивается с 0 до 5 %, а налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, остается в размере 0 %.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон 176-ФЗ от 12.07.2024

Напомню, что с 1 января 2025 года увеличивается лимит выручки и стоимости основных средств для целей применения УСН, вводится обязанность плательщика НДС для упрощенцев с выручкой от 60 млн. руб. в год, меняются размеры страховых взносов для отдельных видов промышленных производств. Об этом вы можете прочитать здесь, рассказ в 13 частях про природу НДС читайте тут.

В связи с изменением ставки по налогу на прибыль и одновременным увеличением лимита выручки для применения УСН целесообразно посчитать, не будет ли выгоднее вам перейти с 1 января 2025 года на упрощенную систему налогообложения.

Смотрите:

при ставке налога на прибыль в 2024 году 20% с 10 000 000 рублей прибыли вы платите 2 000 000 руб. налога,

при ставке налога на прибыль 2025 году 25% с 10 000 000 рублей прибыли вы платите 2 500 000 руб. налога,

при ставке УСН 15% в 2025 году с 10 000 000 рублей прибыли вы платите 1 500 000 руб. налога.

При расчете учитывайте, что упрощенцы с 1 января 2025 года будут плательщиками НДС, поэтому надо будет ещё выбрать ставку, по которой будете работать: 20(10%) с вычетами или 5(7)% без них. Есть ещё ограничения, о которых расскажет либо ваш бухгалтер, либо пишите мне, встретимся, обсудим, посчитаем.