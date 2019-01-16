Реального поставщика вычислят по номеру телефона

На основе анализа Дела, рассмотренного Краснодарским арбитражным судом, предлагаю вам ознакомиться со списком признаков, по которым налоговые органы определяют истинные намерения проверяемой компании.

1. По банковским выпискам спорных контрагентов не прослеживается перечисления денег контрагентам-поставщикам за товары, НДС и расходы на которые , по мнению ФНС, являются необоснованными.

2. Спорные поставщики закупают тот товар, который затем не реализуют (это видно также из выписок по их расчетным счетам).

3. У спорных поставщиков отсутствует персонал, основные средства и склады, производственные помещения и транспорт.

4. Проверяемая компания не реализует товар, купленный у спорных поставщиков.

5. Сведения камер ГИБДД опровергают перевозку спорного товара.

6. Руководство проверяемой компании не смогло пояснить, по какой причине выбрало именно этих спорных поставщиков.

7. Сведения в заявках на поставку спорного товара идентичны, за исключением графы "грузоотправитель": в заявке, поступившей от одного из спорных поставщиков, грузоотправителем является третий поставщик, а в заявке от проверяемой организации в качестве грузоотправителя указан спорный поставщик. По номеру телефона 8917*** и имени его владельца, указанных в заявке, установлено через приложение "Getcontact", что номер телефона 8917***принадлежит гражданин Щ, который является сотрудником третьего лица.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А32-43337/2022 (Краснодарский край)

В общем, номера телефонов, которые вы указываете в товаросопроводительных документах, пробивают через определитель номеров и приложение GetContact, которое показывает, как тот или иной контакт записан в телефонной книжке. Так устанавливают, что два человека являются представителями взаимозависимых компаний.