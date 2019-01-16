Реального поставщика вычислят по номеру телефона

1. По банковским выпискам спорных контрагентов не прослеживается перечисления денег контрагентам-поставщикам за товары, НДС и расходы на которые , по мнению ФНС, являются необоснованными.
2. Спорные поставщики закупают тот товар, который затем не реализуют (это видно также из выписок по их расчетным счетам).
3. У спорных поставщиков отсутствует персонал, основные средства и склады, производственные помещения и транспорт.
4. Проверяемая компания не реализует товар, купленный у спорных поставщиков.
5. Сведения камер ГИБДД опровергают перевозку спорного товара.
6. Руководство проверяемой компании не смогло пояснить, по какой причине выбрало именно этих спорных поставщиков.
7. Сведения в заявках на поставку спорного товара идентичны, за исключением графы "грузоотправитель": в заявке, поступившей от одного из спорных поставщиков, грузоотправителем является третий поставщик, а в заявке от проверяемой организации в качестве грузоотправителя указан спорный поставщик. По номеру телефона 8917*** и имени его владельца, указанных в заявке, установлено через приложение "Getcontact", что номер телефона 8917***принадлежит гражданин Щ, который является сотрудником третьего лица.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А32-43337/2022 (Краснодарский край)
В общем, номера телефонов, которые вы указываете в товаросопроводительных документах, пробивают через определитель номеров и приложение GetContact, которое показывает, как тот или иной контакт записан в телефонной книжке. Так устанавливают, что два человека являются представителями взаимозависимых компаний.
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