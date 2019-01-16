Странный союз ИП и ООО выстоял в трех инстанциях

ИП обратился в суд с заявлением о признании недействительным решения ИФНС. Суд первой инстанции поддержал предпринимателя, а апелляция – оставила решение нижестоящей без изменения. Тогда ИФНС пошла еще выше. Но и там не нашла поддержки.

Что случилось?

Инспекция провела выездную налоговую проверку ИП за период с 01.01.2017 по 31.12.2019, результаты которой отразила в акте. В ходе проверки налоговый орган пришел к выводам о создании предпринимателем схемы формального документооборота при оказании транспортных услуг с взаимозависимым лицом – ООО, и направленности действий налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды в виде минимизации налоговых обязательств. Итогом мероприятий налогового контроля стали штраф 765 тыс. руб. (он был уменьшен в процессе в 16 раз), доначисления по УСН в размере 10 млн., НДС 47 млн и пени 14.4 млн.руб.

А что суд?

Суд пришел к выводу о недоказанности получения предпринимателем необоснованной налоговой выгоды и удовлетворил заявленное требование.

С момента регистрации в 2017 году ИП применял две системы налогообложения: ЕНВД по виду деятельности «перевозка грузов автотранспортными средствами» и УСН 6% для сдачи в аренду объектов недвижимого имущества.

ООО , которое ИФНС связала с ИП, зарегистрировано в качестве юридического лица в 2005 году, применяет УСН, основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Основанием для привлечения ИП к ответственности за совершение налогового правонарушения послужил вывод инспекции о создании предпринимателем противоправной схемы «дробления» бизнеса с участием взаимозависимого лица - ООО, направленной на сохранение права на применение специального режима налогообложения в виде ЕНВД.

Почему суд решил, что ИП и ООО являются самостоятельными, независимыми хозяйствующими субъектами?

1. Отражают все факты своей деятельности и отчитываются в установленном порядке, уплачивают налоги и сборы.

2. Каждый имеет свою клиентскую базу, заказчики транспортных услуг разные, случаи совпадения заказчиков единичные.

3. У каждого субъекта в собственности находятся транспортные средства, которые позволяют им самостоятельно осуществлять свою деятельность в пределах своего налогового режима.

4. Общество помимо использования помещений и земельных участков, находящихся в собственности ИП, использовало также иную, подходящую для деятельности производственную базу с соответствующей территорией, помещениями, коммуникациями, боксами и т.д.

5. Каждый имеет свой собственный штат сотрудников, некоторые из сотрудников являются совместителями, трудовые отношения были оформлены надлежащим образом, зарплата выдавалась своим работникам каждым из субъектов.

6. Большая часть выручки ИП получена от лиц, применяющих специальные налоговые режимы.

7. Выручка ООО значительно превышает выручку ИП.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А28-8439/2022

Странное дело. Но я заметила, что суды Кировской области отличаются странностью.

Ладно.

Изучайте, думайте, применяйте.