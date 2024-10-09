Наталья Горячая
Дробление бизнеса

Мебельное производство: как красиво уйти от дробления

Судами установлено, что общество зарегистрировано в мае 2012 года путем реорганизации в форме выделения.

Основной вид деятельности компании — оптовая торговля мебелью, коврами и осветительными приборами, владельцами являются два физлица, гендиректор – третье лицо, общество применяет ОСН. Один из владельцев юрлица в 2015 году создает 3 новых компании с видом деятельности розничная торговля мебелью, они все применяют УСН. За это ФНС и «приговорила» схему к дроблению.

ФНС сочла использование общего товарного знака, наличие торговых помещений, расположенных в одном ТРЦ, использование одного оператора связи, общих поставщиков признаками дробления.

Но суд спросил: а кто выгодоприобретатель у такой схемы? Среди доводов и рассуждений ФНС судьи не нашли документально подтвержденных выводов о том, что именно проверяемое общество является выгодоприобретателем и им разработана и реализована схема дробления бизнеса. Кто руководил и направлял всеми четырьмя компаниями? Было незаконное финансирование друг друга? Не было. Перечисление денег туда-сюда было? Не было. Было ли объединение выручки? Не было. Ну, даже если и было, то инспекция не доказала, что именно проверяемая компания этим руководила.

А что было?

  1. Разные виды деятельности.

  2. Ведение бухучета отдельно друг от друга.

  3. Реализация разных видов товаров.

  4. Самостоятельное заключение договоров.

  5. Самостоятельные расчеты за товары.

  6. Ведение деятельности за свой счет.

  7. Разный персонал.

  8. В компании, которую ФНС считает бенефициаром схемы, отсутствуют должности, которые есть у других компаний группы.

  9. Компания, которую ФНС считает главной, не является единственным или наиболее значительным из поставщиков остальных фирм группы.

  10. Бухгалтерская и налоговая отчетность в отношении каждой отдельно взятой организации представляется с учетом их реальных хозяйственных показателей и налогового бремени, относящихся к их фактической предпринимательской деятельности.

  11. Рекламное обозначение связывается непосредственно с названием магазина (торгового центра, гипермаркета), где возможно приобрести товар, который демонстрируется в ролике.

  12. В ТРЦ, где находятся магазины, есть разделение ассортимента (зонирование).

  13. Поскольку мебель не является товаром повседневного спроса, то общая реклама связана с разумным действием получения максимальной прибыли при осуществлении предпринимательской деятельности, что является предусмотренной законом целью деятельности всех коммерческих организаций.

  14. Реализация гражданином 1 своего права по созданию иных юридических лиц и желание вести отдельный бизнес независимо от проверяемой компании, где участником также является еще и гражданин 2, напрямую не свидетельствует о том, что 3 другие компании создавались в интересах проверяемой.

Доводы ФНС о том, что 3 упрощенца-участника группы оставляли у себя значительные суммы наличной денежной выручки, не внося ее на расчетные счета, не могут свидетельствовать о недобросовестном поведении проверяемого общества, поскольку налоговым органом не установлено документально подтвержденных обстоятельств безвозвратного получения проверяемым налогоплательщиком либо его учредителями (руководителями) денежных средств от этих обществ.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А36-1120/2021

Мой комментарий: расстановка участников в обществах как шашек на доске может привести к плохим результатам, если ФНС найдет доказательства того, что владелец какого-то из ООО является таковым только на бумаге. Если вы сочиняете легенду, то позаботьтесь тогда о том, что ФНС хотя бы НЕ НАШЛА доказательств того, что реальным владельцем ваших юрлиц являетесь вы. Это сложно. Но можно сделать. Для этого у меня есть мозговые штурмы. Однако помните, что какую бы вы схему ведения бизнеса в своей голове не нарисовали, вам придётся её реализовать для того, чтобы свою позицию отстоять в суде.

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