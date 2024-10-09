Мебельное производство: как красиво уйти от дробления

Основной вид деятельности компании — оптовая торговля мебелью, коврами и осветительными приборами, владельцами являются два физлица, гендиректор – третье лицо, общество применяет ОСН. Один из владельцев юрлица в 2015 году создает 3 новых компании с видом деятельности розничная торговля мебелью, они все применяют УСН. За это ФНС и «приговорила» схему к дроблению.

ФНС сочла использование общего товарного знака, наличие торговых помещений, расположенных в одном ТРЦ, использование одного оператора связи, общих поставщиков признаками дробления.

Но суд спросил: а кто выгодоприобретатель у такой схемы? Среди доводов и рассуждений ФНС судьи не нашли документально подтвержденных выводов о том, что именно проверяемое общество является выгодоприобретателем и им разработана и реализована схема дробления бизнеса. Кто руководил и направлял всеми четырьмя компаниями? Было незаконное финансирование друг друга? Не было. Перечисление денег туда-сюда было? Не было. Было ли объединение выручки? Не было. Ну, даже если и было, то инспекция не доказала, что именно проверяемая компания этим руководила.

А что было?

Разные виды деятельности. Ведение бухучета отдельно друг от друга. Реализация разных видов товаров. Самостоятельное заключение договоров. Самостоятельные расчеты за товары. Ведение деятельности за свой счет. Разный персонал. В компании, которую ФНС считает бенефициаром схемы, отсутствуют должности, которые есть у других компаний группы. Компания, которую ФНС считает главной, не является единственным или наиболее значительным из поставщиков остальных фирм группы. Бухгалтерская и налоговая отчетность в отношении каждой отдельно взятой организации представляется с учетом их реальных хозяйственных показателей и налогового бремени, относящихся к их фактической предпринимательской деятельности. Рекламное обозначение связывается непосредственно с названием магазина (торгового центра, гипермаркета), где возможно приобрести товар, который демонстрируется в ролике. В ТРЦ, где находятся магазины, есть разделение ассортимента (зонирование). Поскольку мебель не является товаром повседневного спроса, то общая реклама связана с разумным действием получения максимальной прибыли при осуществлении предпринимательской деятельности, что является предусмотренной законом целью деятельности всех коммерческих организаций. Реализация гражданином 1 своего права по созданию иных юридических лиц и желание вести отдельный бизнес независимо от проверяемой компании, где участником также является еще и гражданин 2, напрямую не свидетельствует о том, что 3 другие компании создавались в интересах проверяемой.

Доводы ФНС о том, что 3 упрощенца-участника группы оставляли у себя значительные суммы наличной денежной выручки, не внося ее на расчетные счета, не могут свидетельствовать о недобросовестном поведении проверяемого общества, поскольку налоговым органом не установлено документально подтвержденных обстоятельств безвозвратного получения проверяемым налогоплательщиком либо его учредителями (руководителями) денежных средств от этих обществ.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А36-1120/2021

Мой комментарий: расстановка участников в обществах как шашек на доске может привести к плохим результатам, если ФНС найдет доказательства того, что владелец какого-то из ООО является таковым только на бумаге. Если вы сочиняете легенду, то позаботьтесь тогда о том, что ФНС хотя бы НЕ НАШЛА доказательств того, что реальным владельцем ваших юрлиц являетесь вы. Это сложно. Но можно сделать. Для этого у меня есть мозговые штурмы. Однако помните, что какую бы вы схему ведения бизнеса в своей голове не нарисовали, вам придётся её реализовать для того, чтобы свою позицию отстоять в суде.