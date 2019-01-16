Легко запомнить, правда же?

Если в 2024 году у вас выручка больше 60 млн, а в 2025 году она стала меньше этой суммы, то с начала 2026 года вы обязаны применять освобождение от НДС до достижения выручки в размере 60 млн. руб.

Все организации и ИП, применяющие УСН, становятся налогоплательщиками НДС с 1 января 2025 года. При этом организации и ИП, применяющие УСН, освобождаются от исчисления и уплаты НДС, если их доходы не превышают в совокупности 60 000 000 рублей за истекший календарный год. Уведомлять налоговый орган о таком праве на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС не нужно. Указанное освобождение от исчисления и уплаты НДС применяется автоматически. Если в текущем году доход налогоплательщика УСН превысит 60 000 000 рублей, то исчисление НДС будет производиться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем такого превышения.

Пороговое значение доходов в сумме 60 миллионов рублей для налогоплательщиков УСН определяется по кассовому методу.

Специальные налоговые ставки по НДС (5 и 7%) применяются в течение не менее 12 кварталов при условии не превышения лимита выручки (450 млн. руб. в год). При этом не допускается одновременное применение специальных налоговых ставок НДС (5 и 7%) и общеустановленных налоговых ставок НДС в размере 0%, 10% и 20%.

"Входной" НДС плательщиками УСН учитывается в стоимости приобретаемых товаров (работ, услуг) в случае использования таких товаров (работ, услуг) в операциях по реализации, облагаемых по указанным налоговым ставкам. Таким образом, при применении налогоплательщиками УСН специальных налоговых ставок НДС право на вычет "входного" НДС у таких налогоплательщиков УСН отсутствует.

В то же время у налогоплательщиков-покупателей, приобретающих товары у налогоплательщиков УСН, суммы НДС, предъявленные им налогоплательщиками УСН, принимаются к вычету независимо от размера применяемой налогоплательщиком УСН налоговой ставки НДС (5%, 7% или 10%, 20%) в общеустановленном порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.

В случае применения общеустановленных налоговых ставок НДС в размере 0%, 10% или 20%, суммы НДС, предъявленные налогоплательщикам УСН при приобретении товаров (работ, услуг) принимаются ими к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.

В случае, если налогоплательщик УСН в текущем году исчисляет НДС (в связи с превышением порогового значения по доходу за истекший календарный год), но по итогам текущего календарного года его годовой доход снизился и составил менее 60 миллионов рублей, то с начала следующего календарного года он будет снова обязан применять освобождение от исчисления и уплаты НДС в соответствии с пунктом 1 статьи 145 НК РФ.

Также следует учитывать, что на налогоплательщиков УСН с 01.01.2025 распространяются все нормы главы 21 НК РФ, включая льготы, установленные статьей 149.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо ФНС от 22 августа 2024 г. № СД-4-3/9631