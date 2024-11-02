Их по-прежнему 13

ЦБ РФ разместил обновленный список банков, на долю которых приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.
В перечень входят:
ЮниКредит Банк
ГПБ
Совкомбанк
ВТБ
АЛЬФА-БАНК
Московский Кредитный Банк
ФК Открытие
РОСБАНК
ТБанк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Россельхозбанк.
В общем, ничего в списке не поменялось. Разве что Тинькофф заменили на Т. Главное, Газпромбанк по такой же схеме не переименовывать.
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Комментарии1
сначала не поняла, потом как поняла😁