Их по-прежнему 13

ЦБ РФ разместил обновленный список банков, на долю которых приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.

В перечень входят:

ЮниКредит Банк

ГПБ

Совкомбанк

ВТБ

АЛЬФА-БАНК

Сбербанк

Московский Кредитный Банк

ФК Открытие

РОСБАНК

ТБанк

Промсвязьбанк

Райффайзенбанк

Россельхозбанк.

В общем, ничего в списке не поменялось. Разве что Тинькофф заменили на Т. Главное, Газпромбанк по такой же схеме не переименовывать.

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