Владею помещением. Хочу, чтобы доход от сдачи его в аренду получал сын. Как это оформить и какие налоги возникнут в связи с этим?

А теперь – к существу вопроса.
1. Между папой и сыном может быть заключен договор безвозмездного пользования (ст. 421, 423, п. 1 ст. 689 ГК РФ). И ссудополучатель может с согласия собственника сдавать в аренду имущество, полученное в безвозмездное пользование.
2. У сына (ссудополучателя) возникает доход в виде экономической выгоды (п. 8 ст. 250 НК РФ).
3. У папы дохода от передачи имущества в безвозмездное пользование не возникает (письмо Минфина от 28.08.2015 № 03-04-05/49621). Поэтому и НДФЛ у папы тоже нет.
Что в итоге?
В итоге мы получаем, что такая схема работы не выгодна из-за двойного налогообложения: облагается УСН экономическая выгода и доход от арендных платежей.
Комментарии1
И что я сейчас прочитал?