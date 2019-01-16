Дробление бизнеса: термин вне закона

Российское налоговое право отличает использование инструментов, описание и нормы применения которых не описаны ни в каком законе.

Да, вот так мы живем.

Эдакое действие по понятиям, по совокупности факторов, указывающих на…

Даже мы с вами, разбирая то или иное судебное дело, натыкаемся на эту пресловутую «совокупность».

Сколько бы вы ни бродили по Налоговому кодексу, вы нигде не найдете описание «дробление бизнеса»: ни описания, ни термина, ни понятия – ничего.

При этом судебная практика полна историями про то, как предприниматели используют право создания юрлиц и /или ИП в целях ухода от налогов.

Если использовать общий подход, то дробление это разделение бизнеса на несколько субъектов, только не для того, чтобы облегчить управление процессом, а чтобы на налогах сэкономить. И экономия здесь обычно на НДС и налоге на прибыль.

Дробясь, вы используете разрешенные приемы снижения налогового бремени, преследуя не деловую цель, а уклониться от уплаты налогов в полном объеме.

Это очень похоже на термин «злоупотребление правами», а фискальные органы перевели на более понятный язык – дробление бизнеса, а суды сказали спасибо и используют эту формулировку в разборах полетов.

Опыт доказывания схем дробления большой. Я заметила, что если раньше в судебных делах прям «уши торчали» у некачественно сделанных групп компаний, то сейчас и предприниматели стали более опытными, и налоговики чудят уже в меньшей степени, хотя попадаются перлы, когда классическую франшизу расписывают как дробление бизнеса.

Бред, но кто бы инспекторам рассказал, что это обычная деловая практика. Видимо, они не ходят на курсы повышения квалификации.

В общем, как бы мы не относились с термину «дробление бизнеса», что бы мы не говорили, не имея личного опыта судебных разборок по этому поводу, факт остается и если у вас несколько юрлиц и(или) ИП в группе и вы знаете, что хотя бы одной из всего списка целей является именно налоговые преференции, то запомните два базовых правила: самостоятельность и независимость.

Вы можете выделять торговые дома, участников ВЭД, сделать производство отдельно, продажи отдельно, можете сделать две компании, разделив их по видам товаров или продукции, можно вывести отдельно участие в госзакупках (от греха подальше), но всё это сделать надо так, чтобы каждый субъект был независимым и самостоятельным. Иначе – не полетит.

Итак, обвинение в дроблении – это не про налоговый кодекс, не про точное знание, а про ощущения налогового инспектора, который должен нарыть на вас досье и сделать всё, чтобы вы заплатили больше, если бы не дробились.

В идеале, конечно, вести деятельность так, чтобы не привлекать внимание санитаров (зачеркнуто) инспекторов. Но ввиду отсутствия законом описанного термина мы можем только предполагать, что скорее всего ведем бизнес в правовом поле. Чтобы предположения подтвердить, попробуйте провести смысловую грань между двумя терминами: «дробление» и «разделение».

Может, так вы сможете быстро определить кто вы: нарушитель закона или законопослушный предприниматель.