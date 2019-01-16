Что понимается под товарами собственного производства для целей применения налога на профессиональный доход?

Самозанятость можно применять для реализации товаров собственного производства, но нельзя быть плательщиком НПД, если предприниматель продает товары, купленные для перепродажи.

🧐А где грань между товарами собственного производства и купленными для перепродажи?

Если я купила конфету отдельно и обертку отдельно, то завернутая конфетка уже будет продукцией собственного производства? Или останется товаром для перепродажи?

Скудновато, но отвечает целый начальник Управления оперативного контроля ФНС России В.Г. Мальцев:

Законодательного определения термина «товары собственного производства» для целей применения НПД нет.

Собственное производство подразумевает изготовление товаров из сырья и материалов с максимальным личным вкладом в этот процесс, т. е. чем больше усилий приложено при их обработке и доведении до товарного вида, тем больше вероятность того, что гражданин может реализовать эти товары как самозанятый.

Если оперировать понятиями бухгалтерского учета, то продукция собственного производства учитывается на счете 43 «Готовая продукция», а товары для перепродажи — на счете 41 «Товары».

То есть, если вы конфету и обертку купили и в платежках везде стоит «материал», и в товарной накладной стоит что-то вроде «конфетный полуфабрикат» и «бумага для оборачивания конфет, которые делаются из конфетного полуфабриката», то ваше участие в изготовлении конфеты в обертке будет максимальным.

А если по документам вы купили не материал, а товар – конфеты и обертку, - то, увы, вы не максимальный участник производственного процесса и создания нового продукта.

А вы что думаете по этому поводу, коллеги-производители?

Вы максимально лично вкладываетесь в процесс? или минимально? Как вы определяете минимум или максимум вы вложили?

Ох...