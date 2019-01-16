Сложно заходит 176-ФЗ, то есть НДС для упрощенцев с 1 января 2025 года

- вы в 2024 году применяли УСН и сформировали выручку от продажи товаров, работ или услуг в размере до 60 млн. руб.,

- вы в 2024 году применяли ОСН и сформировали выручку от продажи товаров, работ или услуг в размере до 60 млн. руб.,

- вы зарегистрированы после 01 января 2025 года.

статья 145,