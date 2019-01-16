Памятка: как работать с самозанятыми

Проверьте статус плательщика налога на профессиональный доход на сайте ФНС. Делайте это на момент подписания договора, на момент оплаты, на момент подписания документов, подтверждающих оказание услуг, выполнение работ, поставки продукции.

Зачем? Если в какой-то момент времени самозанятый перестанет быть таковым, в вашу обязанность неожиданно для вас войдет начисление страховых взносов, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с дохода гражданина.

2. После каждого платежа (налом или безналом – неважно) просите чек, который ваш исполнитель (поставщик) сформирует через приложение «Мой налог». Документ можно получить в электронном виде или распечатать и хранить с договором и «закрывашками». Зачем? Чек — это документ, подтверждающий, что доход получен именно самозанятым, а не лицом, выполнившим для вас работы по договору, согласно которому у вас возникает обязанность начислить страховые взносы и удержать НДФЛ.

3. «Говорят, что достаточно чека, а все остальное, - а именно договор и акт – это лишнее».

Нет. Для учета затрат на услуги самозанятого в расходах с целью уменьшения налога чека достаточно. И это прямо говорит нам Минфин в своих письмах.

Однако не одними налоговыми рисками живет бизнес. Есть еще гражданско-правовые риски: некачественно выполненные работы, не вовремя оказанные услуги и тому подобное. По общему правилу, если самозанятый оказывает вам услугу в момент заключения договора, то заключение договора будет подтверждаться уплатой заказчику денег за оказанные услуги. То есть если оплатил, то считай договор заключил.

💡 Заметка подготовлена с использованием материалов первоисточников: Письмо ФНС РФ от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@