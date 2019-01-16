Памятка: как работать с самозанятыми

Зачем? Если в какой-то момент времени самозанятый перестанет быть таковым, в вашу обязанность неожиданно для вас войдет начисление страховых взносов, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с дохода гражданина.
2. После каждого платежа (налом или безналом – неважно) просите чек, который ваш исполнитель (поставщик) сформирует через приложение «Мой налог». Документ можно получить в электронном виде или распечатать и хранить с договором и «закрывашками». Зачем? Чек — это документ, подтверждающий, что доход получен именно самозанятым, а не лицом, выполнившим для вас работы по договору, согласно которому у вас возникает обязанность начислить страховые взносы и удержать НДФЛ.
3. «Говорят, что достаточно чека, а все остальное, - а именно договор и акт – это лишнее».
Нет. Для учета затрат на услуги самозанятого в расходах с целью уменьшения налога чека достаточно. И это прямо говорит нам Минфин в своих письмах.
Однако не одними налоговыми рисками живет бизнес. Есть еще гражданско-правовые риски: некачественно выполненные работы, не вовремя оказанные услуги и тому подобное. По общему правилу, если самозанятый оказывает вам услугу в момент заключения договора, то заключение договора будет подтверждаться уплатой заказчику денег за оказанные услуги. То есть если оплатил, то считай договор заключил.
💡 Заметка подготовлена с использованием материалов первоисточников: Письмо ФНС РФ от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@
Начать дискуссию