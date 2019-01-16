При использовании льгот по УСН обращайте внимание на детали закона, устанавливающего в регионе пониженную ставку по налогу

ИФНС провела камеральную проверку декларации по УСН, поданную ИП К за 2022 год. Основанием для доначисления налога по результатам мероприятий налогового контроля стал вывод инспекторов о необоснованном применении гражданином К налоговой ставки по УСН в размере 1% вместо 6%.

Что случилось?

Закон Курганской области о налоговых ставках на территории данной области установлены пониженные налоговые ставки для организаций и ИП, применяющих УСН. Для этого надо быть зарегистрированным на территории области после 1 января 2020 года в связи с переменой ими соответственно места жительства ИП. Этот же закон предоставляет право применять пониженную налоговую ставку налогоплательщикам, зарегистрированным по состоянию на 1 января 2020 года вне территории Курганской области.

Гражданин К был зарегистрирован как ИП в 2014 году, в сентябре 2015 года прекратил свою деятельность. В сентябре 2020 года снова зарегистрировался как ИП. В связи со сменой места

жительства с декабря 2022 года предприниматель К зарегистрирован УФНС по Курганской области. С сентября 2023 года гражданин К стоит на учете в Калмыкии.

А что суд?

Предприниматель К по состоянию на 1 января 2020 года не был зарегистрирован вне территории Курганской области, что не отвечает требованиям закона Курганской области о налоговых ставках НК РФ для применения спорной ставки налогообложения. То есть по состоянию на 01.01.2020 у налогоплательщика отсутствовала регистрация в качестве индивидуального предпринимателя за пределами Курганской области, то есть формально требования налогового законодательства, предусматривающие право на применение пониженной налоговой ставки, предпринимателем К не соблюдены исходя из буквального толкования положений налогового законодательства.

Итог: отказать налогоплательщику в удовлетворении его требований. Во всех трех инстанциях. ВС РФ не стал рассматривать жалобу гражданина К.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А34-14300/2023

(Курганская область)

Мой комментарий: важно не просто вовремя где-то услышать о том, что в каком-то регионе действует пониженная ставка налога. Пожалуйста, читайте региональные законы, устанавливающие пониженные ставки и правила их применения.

👉Для тех, кто пропустил, обращу ваше внимание на то, что с 1 января 2025 года упрощенцы, переехавшие в льготный регион, будут платить налог по прежней ставке в течение 3 лет с момента переезда. Первоисточник новости читайте тут