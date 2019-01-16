Доход от предоставления займов облагать налогом на профессиональный доход нельзя. Только НДФЛ

Руководитель предоставил своей компании заем 3 млн. руб. на 5 лет по ставке 30% годовых, потом еще 1,3 млн. руб. по той же ставке.

Сначала общество удерживало НДФЛ с дохода займодавца по ставке 13%. Затем руководитель стал самозанятым и уже сам уплачивал налог со своего дохода по ставке 6%. Суды трех инстанций поддержали общество в его требовании отменить решение ИФНС, принятое ею по результатам камеральной проверки декларации по НДФЛ. Ибо суды пришли к выводу о том, что применение налога на профессиональный доход в отношении таких выплат положениями действующего законодательства не запрещено.

Верховный суд решил иначе: предоставления займа не является реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав). Доходы в виде процентов по займу подлежат отнесению к пассивному доходу – они не связаны с активной деятельностью лица, получающего доход, в том понимании, в каком определение такой деятельности содержится в нормах НК РФ.

Таким образом, поскольку при передаче денежных средств по договору займа не происходит реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав, то проценты, полученные займодавцем, не могут быть квалифицированы в качестве дохода от реализации и, следовательно, не являются объектом НПД.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-147367/2023