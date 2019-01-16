Памятка: работаем с самозанятыми

Статус самозанятого решает один из важнейших вопросов взаимодействия граждан и государства - можно легально вести предпринимательскую деятельность, уплачивая при этом минимальные налоги. Да, самозанятость - самая низконалоговая система налогообложения в нашей стране.

Да, там есть много ограничений: про выручку, про виды деятельности, про работу с бывшим работодателем. И плательщиком налога на профессиональный доход можно не только легко стать, но и легко потерять этот статус.

Соблюдать правила безопасной работы при заключении договора с самозанятым очень важно. Ибо при несоблюдении этих правил можно вдруг оказаться быть должным бюджету (страховые взносы за него, НДФЛ его же).

Поэтому вот 5 несложных правил, которые лучше запомнить наизусть:

Перед заключением договора с самозанятым проверьте его статус тут: https://npd.nalog.ru/check-status/ Там же 👆 проверьте его статус при оплате услуг (работ) и при подписании акта об оказании услуг (выполнении работ) или поставке товара собственного производства. Оплатили услугу (работу) самозанятому? стрясите с него чек. Сразу же. После окончания работы с самозанятым проверьте наличие: договор, акт, оплата, чек. Факт проверки статуса самозанятого на всех этапах работы с ним оформляйте письменно (в виде скриншотов, например).

Если вы это 👆 сделаете, то можно не утруждать себя сбором с подрядчика (поставщика, исполнителя) копий паспорта, СНИЛС, ИНН и прочих документов, которые вообще-то хранению не подлежат.

ФНС говорит, что для подтверждения факта оказания услуг самозанятым достаточно чека, который он сформирует в приложении "Мой налог" и перешлет (передаст) вам. Да, но налоговому ведомству все равно, какие юридические последствия будет иметь факт отношений с вашим подрядчиком (исполнителем").

А вам не должно быть все равно.

Поэтому договор, акт (отчет, товарная накладная), чек — это то, что должно быть у вас в качестве подтверждения того, что ваши отношения начинались, длились, благополучно завершились.

Для экономии времени использовать гибрид договор-акт-счет на половинке одного листочка, конечно, можно, но точно не желательно.