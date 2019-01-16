Отличия УСН от ОСН: порядок признания расходов для целей уменьшения базы по налогу

У упрощенной системы налогообложения закрытый перечень расходов. Он определен статьей 346.16 НК РФ.

Приобретение, сооружение, изготовление ОС, достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техперевооружение ОС.

Приобретение и создание НМА, приобретение исключительных прав и прав на использование (на основании лицензионного договора) изобретений, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, БД, ноу-хау; расходы на патентование и оплату правовых услуг по получению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации; НИОКР.

Ремонт ОС (в т.ч. арендованных).

Арендные (в т.ч. лизинговые) платежи по имуществу.

Материальные расходы.

Оплата труда, пособия по ВН.

Обязательное страхование сотрудников, имущества, ответственности.

НДС по оплаченным товарам, работам, услугам.

Проценты за пользование денежными средствами (кредиты, займы), оплата услуг банков.

Обеспечение пожарной госбезопасности.

Таможенные платежи.

Содержание служебного транспорта, компенсация за использование личных авто в служебных целях в пределах норм.

Командировки (проезд, наем жилья, допуслуги в гостиницах с исключениями), суточные, полевое довольствие, визы, паспорта, ваучеры, приглашения, консульские сборы, сбор за проезд, проход.

Нотариальные услуги.

Бухгалтерские, аудиторские, юридические услуги.

Публикация бухгалтерской отчетности.

Канцтовары.

Почтовые, телефонные услуги, услуги связи.

Права на использование программ для ЭВМ и БД по лицензионным соглашениям.

Расходы на рекламу товаров, работ, услуг, ТЗ и знака обслуживания.

Подготовка и освоение новых производств, цехов, агрегатов.

Налоги, сборы (кроме налога по УСН и НДС с оговорками).

Стоимость товаров, купленных для последующей реализации, их хранение, обслуживание, транспортировка.

Комиссионное, агентское вознаграждение по договорам поручения.

Гарантийный ремонт и обслуживание.

Подтверждение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Проведение обязательной оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении налоговой базы.

Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах.

Изготовление документов кадастрового и технического учета объектов недвижимости.

Экспертиза для целей получения лицензии.

Судебные сборы.

Периодические платежи за пользование права на РИД, взносы в СРО.

Переподготовка кадров.

Расходы на обслуживание ККМ.

Вывоз мусора.

Плата за автодороги (для авто свыше 12 тонн).

Отчисления в фонды застройщиками.

Дезинфекция, спецодежда.

Обеспечение мер по ТБ.

Приобретение медизделий для диагностики и лечения коронавируса.

Беотчетные суммы при особых командировках, но не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке.