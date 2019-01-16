Сложно заходит 176-ФЗ, то есть НДС для упрощенцев с 1 января 2025 года

Читаем, повторяем, запоминаем, применяем
с 1 января 2025 года организации и ИП, применяющие УСН, становятся плательщиками НДС. Однако, как это обычно бывает и мы это очень любим, из правила есть исключения.
Запомните эти исключения: 👇
Статья 145
вы в 2024 году применяли УСН и сформировали выручку от продажи товаров, работ или услуг в размере до 60 млн. руб.,
вы в 2024 году применяли ОСН и сформировали выручку от продажи товаров, работ или услуг в размере до 60 млн. руб.,
вы зарегистрированы после 01 января 2025 года.
Статья 146
не буду перечислять виды операций, освобождаемых по этой статье, ибо мало кто из МСП может похвастаться частой передачей имущества в пользу государства или выкупом госимущества в порядке приватизации, или оказывает услуги по подключению газа.
Статья 149
здесь довольно много видов деятельности, освобождаемые от НДС. Среди них такие: общепит, фитнес и прочее, что связано со спортом, торговля медизделиями, уход за больными, перевозка пассажиров, образовательные услуги, реализация билетов на концерты и прочие массовые мероприятия, займы и проценты по ним, путевки в дома отдыха, реализация жилых помещений и домов, деятельность туроператоров (кроме выездного туризма) и др.
Напомню, что самостоятельно познать НДС для упрощенки вы можете, кликнув сюда. С заботой о налогоплательщиках ФНС разработала методические рекомендации, которые позволят приоткрыть завесу тайны НДС.
Ну и меня почитывайте. Может, поможет.
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