Сложно заходит 176-ФЗ, то есть НДС для упрощенцев с 1 января 2025 года

с 1 января 2025 года организации и ИП, применяющие УСН, становятся плательщиками НДС. Однако, как это обычно бывает и мы это очень любим, из правила есть исключения.

вы зарегистрированы после 01 января 2025 года.

вы в 2024 году применяли ОСН и сформировали выручку от продажи товаров, работ или услуг в размере до 60 млн. руб.,

вы в 2024 году применяли УСН и сформировали выручку от продажи товаров, работ или услуг в размере до 60 млн. руб.,

не буду перечислять виды операций, освобождаемых по этой статье, ибо мало кто из МСП может похвастаться частой передачей имущества в пользу государства или выкупом госимущества в порядке приватизации, или оказывает услуги по подключению газа.

здесь довольно много видов деятельности, освобождаемые от НДС. Среди них такие: общепит, фитнес и прочее, что связано со спортом, торговля медизделиями, уход за больными, перевозка пассажиров, образовательные услуги, реализация билетов на концерты и прочие массовые мероприятия, займы и проценты по ним, путевки в дома отдыха, реализация жилых помещений и домов, деятельность туроператоров (кроме выездного туризма) и др.

Напомню, что самостоятельно познать НДС для упрощенки вы можете, кликнув сюда. С заботой о налогоплательщиках ФНС разработала методические рекомендации, которые позволят приоткрыть завесу тайны НДС.

Ну и меня почитывайте. Может, поможет.