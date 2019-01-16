Не путайте по НДС ставку 0% и освобождение от НДС!

Общепит, если вы соответствуете условиям, указанным в пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ, то добро пожаловать в мир без НДС.

Если будете разделять бизнес на несколько юрлиц, чтобы освобождение от НДС получить по статье 145, ибо по 149-й не пролезаете, то посмотрите вот сюда.

Использование ставки 0 % позволяет не начислять НДС при реализации и брать на вычет налог, предъявляемый поставщиками товаров, работ и услуг, вложенных в создание предмета продажи. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами такой ставки, необходимо подтвердить право на ее применение. Подтверждение нулевой ставки НДС осуществляется с помощью налоговой декларации по НДС вместе с собранным пакетом документов, прописанным для каждого вида плательщиков в ст. 165 НК РФ. Если в течение установленного законом срока ставку 0% не подтвердить, то НДС придется в полном объеме заплатить в бюджет.

Ставка 0% — это особый случай. Это не освобождение от НДС. Это не отсутствие НДС. Это ноль.

Пример: вы производите кресла и продаёте их за границу. Купили материалы на 120 тысяч рублей, в т.ч. НДС 20% - 20 000 рублей. В момент экспорта кресел вы исчисляете НДС по ставке 0%, то есть сдаете декларацию со ставкой 0 минус входящий НДС в размере 20 тысяч рублей. Получается, что вам бюджет страны должен 20 тысяч рублей. И перечислит их, если вы подтвердите своё право на возмещение, то есть на возврат НДС, уплаченного поставщикам.

То есть при использовании ставки НДС 0% вы возмещаете налог.

А если ваши виды деятельности подпадают под освобождение от НДС, то вы не выставляете своим покупателям НДС, а входной НДС зачитываете в стоимости товара, работ, услуг. Никто вам потраченный НДС не возмещает, на счет не зачисляет.

Так понятно?