Три вопроса, на которых базируется безопасное налоговое планирование и любая оптимизация расходов

Поставщики и реальность сделок с ним - вот в чем головная боль компаний, применяющих ОСН и уплачивающих НДС.

Налоговые инспекторы ищут за что зацепиться с одной целью: принудить компании платить больше налогов.

А налогоплательщики, в свою очередь, ищут способы противостоять этому желанию.

Что делать, чтобы защитить свое право на расходы, уменьшающие налог?

Будьте готовы ответить на 3 основных вопроса, чтобы снизить шансы фискальных органов накрутить вам НДС и налог на прибыль:

1. Где вы узнали о поставщике, почему выбрали именно его? Проводили конкурсы? отбор? У вас политика отбора поставщиков? методология определения однодневок и транзитных компаний? какими ресурсами для этого пользуетесь?

2. По каким признакам вы поняли, что поставщик может выполнить свои обязательства? У него есть склад? сотрудники, обладающие необходимой квалификацией? производственные помещения? вы их видели? Щупали? Нюхали?

4. Как взаимодействовали с представителями поставщика? По телефону? по какому? По электронной почте? какой ее адрес? Лично? где встречались? Как выглядит? с бородой? голубоглазый? в чем одет, какой стиль? размер обуви?

Посадите перед собой своего главбуха и, глядя ему в глаза, ответьте на эти вопросы. Если ответы прозвучат убедительно, оставляйте все как есть. Если вы теряетесь, смотрите в левый верхний угол кабинета, замкнули руки перед собой - всё, пиши пропало. Шансов нет. Не отобьетесь.

Чтобы отбиться, вам нужна ясная схема и позиция. И документы, конечно.