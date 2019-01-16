🎊Снова дробление

Рассмотрим ситуацию, когда ИП создал сеть магазинов, а для целей оптимизации налогов использовал целых 14 предпринимателей и одну управляющую компанию. Инспекция в ходе выездной проверки нарыла доказательства, указывающие на создание проверяемым ИП видимости деятельности несколько лиц.

Да, в бизнесе очень хрупка грань между разделением бизнеса на несколько реально работающих юрлиц (и/или ИП) и созданием видимости деятельности группы. Судебная практика показывает, что не всегда описания формальных признаков, которыми козыряет ФНС, достаточно для того, чтобы суд поддержал фискальный орган.

Первое, на что в рассматриваемом деле обратила внимание ИФНС при проверке, это родственные связи с бенефициаром схемы: брат, отец, супруга, друзья с их мужьями и женами. Отсюда следует вывод о взаимозависимости указанных лиц. Но мы с вами уже говорили, что взаимозависимость сама по себе не означает, что бизнес раздроблен для целей ухода от налогов. Для этого надо собрать еще факты.

Вот такие, например:

1) последовательная регистрация ИП и вовлечение их в «схему» по мере развития сети магазинов под одной торговой маркой с целью сохранения права на применение УСН;

2) общее руководство взаимозависимыми лицами (что подтверждается допросами) и использование преимущественно общего штата работников,

3) ИП в действительности не принимали участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности, и это подтверждается показаниями свидетелей,

4) смена предпринимателей в магазинах производилась формально;

5) заключением договоров от имени ИП занималась УК,

6) всю деятельность УК контролировал один ИП,

7) ИП не имели офисов, других доходов, не несли расходов в связи на старте,

8) ИП не принимали участия в управлении магазинами, не забирали выручку из магазинов,

9) ИП не приобретали недвижимость в собственность при наличии выручки от 10 до 50 млн., хотя владелец схемы приобрел 8 нежилых помещений под магазины, плюс 1 склад и 1 офис,

10) часть выручки ИП не инкассировалась, у всех был один склад, одна бухгалтерия, одно ПО с возможностью отслеживать остатки во всех торговых точках,

11) работники ИП не знали, как выглядят их работодатели,

12) еженедельно в УК проводились совещания, где присутствовал бенефициар схемы, а остальные ИП, от имени которых велась деятельность всей группы, на этих встречах не присутствовали,

13) из всех ИП только один проверяемый ИП имел возможность приобретать имущество, развивать бизнес.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А70-6720/2019

Еще раз обращу ваше внимание: не всё то, что на родственников, есть дробление. И не страшно, если у ваших независимых юрлиц или ИП одна бухгалтерия. Но такие факты, как отсутствие динамики улучшения благосостояния владельцев юрлиц или ИП группы, отсутствие контактов работодателя с сотрудниками – вот это будет существенным аргументом ФНС и суда.