🎊Снова дробление

Да, в бизнесе очень хрупка грань между разделением бизнеса на несколько реально работающих юрлиц (и/или ИП) и созданием видимости деятельности группы. Судебная практика показывает, что не всегда описания формальных признаков, которыми козыряет ФНС, достаточно для того, чтобы суд поддержал фискальный орган.
Первое, на что в рассматриваемом деле обратила внимание ИФНС при проверке, это родственные связи с бенефициаром схемы: брат, отец, супруга, друзья с их мужьями и женами. Отсюда следует вывод о взаимозависимости указанных лиц. Но мы с вами уже говорили, что взаимозависимость сама по себе не означает, что бизнес раздроблен для целей ухода от налогов. Для этого надо собрать еще факты.
Вот такие, например:
1) последовательная регистрация ИП и вовлечение их в «схему» по мере развития сети магазинов под одной торговой маркой с целью сохранения права на применение УСН;
2) общее руководство взаимозависимыми лицами (что подтверждается допросами) и использование преимущественно общего штата работников,
3) ИП в действительности не принимали участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности, и это подтверждается показаниями свидетелей,
4) смена предпринимателей в магазинах производилась формально;
5) заключением договоров от имени ИП занималась УК,
6) всю деятельность УК контролировал один ИП,
7) ИП не имели офисов, других доходов, не несли расходов в связи на старте,
8) ИП не принимали участия в управлении магазинами, не забирали выручку из магазинов,
9) ИП не приобретали недвижимость в собственность при наличии выручки от 10 до 50 млн., хотя владелец схемы приобрел 8 нежилых помещений под магазины, плюс 1 склад и 1 офис,
10) часть выручки ИП не инкассировалась, у всех был один склад, одна бухгалтерия, одно ПО с возможностью отслеживать остатки во всех торговых точках,
11) работники ИП не знали, как выглядят их работодатели,
12) еженедельно в УК проводились совещания, где присутствовал бенефициар схемы, а остальные ИП, от имени которых велась деятельность всей группы, на этих встречах не присутствовали,
13) из всех ИП только один проверяемый ИП имел возможность приобретать имущество, развивать бизнес.
🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А70-6720/2019
Еще раз обращу ваше внимание: не всё то, что на родственников, есть дробление. И не страшно, если у ваших независимых юрлиц или ИП одна бухгалтерия. Но такие факты, как отсутствие динамики улучшения благосостояния владельцев юрлиц или ИП группы, отсутствие контактов работодателя с сотрудниками – вот это будет существенным аргументом ФНС и суда.
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