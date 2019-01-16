Давайте повторим 👇 Правила выбора ставки НДС для тех, кто с 1 января 2025 года остается или переходит на усложнёнку/упрощенку

Если с 1 января 2025 года вы применяете УСН, но за 2024 год сформировали выручку по УСН до 60 млн. руб., то сразу с января 2025 года выбрать ставку по НДС между 5(7) или 20(10)% вы не можете.

Если с 1 января 2025 года вы применяете УСН, но за 2024 год сформировали выручку по УСН до 60 млн. руб., то сразу с января 2025 года выбрать ставку по НДС между 5(7) или 20(10)% вы не можете. Освобождение от НДС действует независимо от того, хотите вы этого или не хотите. Никто вас не спрашивает. Это в 176-ФЗ написано. В статье 145 НК РФ в его редакции.

А вот если в 2024 году выручка по УСН была больше 60 млн. или в 2025 году вы сделали выручку больше этой суммы, вот тогда можете выбирать. Но есть нюанс: если превышение было только в 2025 году (а в 2024 году его не было), то выбирать ставку НДС можно только со следующего месяца после превышения этой выручки. И ещё: если выбрали 5(7)%, то придётся оставаться на этой ставке 12 кварталов подряд. Ну, если только не превысите лимит по упрощёнке или иной ограничивающий показатель для сохранения права применения этой системы налогообложения.

Ну, просто же.

Как нечего делать.

Да?

Подписывайтесь на канал