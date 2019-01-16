А вы помните, что упрощенцы, обязанные с 1 января 2025 года платить НДС, должны выставлять счета-фактуры на аванс?

Ваша задача сейчас — определить, кто будет следить за тем, что оплата пришла раньше, чем вы оказали услугу, выполнили работу, отгрузили товар. Формированием счетов-фактур на аванс может заниматься бухгалтер. Тогда у него должен быть доступ к банковским выпискам. Этим может заниматься менеджер, ответственный за работу с конкретным клиентом. Это можете делать вы сами. Но кто-то должен эту обязанность выполнять.