В Москве подписано трехстороннее соглашение на 2025-2027 годы

На кого распространяется?
Соглашение распространяется на все организации, зарегистрированные в Москве, не подавшие в течение 30 дней после официального опубликования текста Соглашения письменный мотивированный отказ от присоединения.
Что надо делать в связи с этим Соглашением?
1. Информировать стороны социального партнерства за 3 месяца до массового сокращения.
2. Предоставлять сотрудникам, увольняемым в связи с ликвидацией или сокращением численности организации, возможность пройти профобучение и получить дополнительное профобразование.
3. В случае сокращения численности или штата не допускать в течение 6 месяцев одновременного увольнения супругов и родителей.
4. Обеспечивать финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в расчете на каждого работающего не ниже МРОТ в г. Москве.
5. Обеспечивать выплату денежной компенсации по решению суда или по соглашению сторон (сверх размера выплаты, предусмотренной федеральным законодательством, одному из членов семьи в результате смерти работника, наступившей по установленной вине работодателя от несчастного случая на производстве, в размере не менее 50-кратного размера минимальной заработной платы в городе.
6. Принимать меры по созданию в организациях условий для горячего питания работников.
7. Платить зарплату не менее минимальной зарплаты, установленной в Москве.
А если я не хочу выполнять требования этого документа?
В срок до 30 января направить в Московскую трехстороннюю комиссию письменный мотивированный отказ выполнения условий Соглашения.
💡Для любителей почитать первоисточник: Московское трехстороннее соглашение № 77-1706 от 28.12.2024 на 2025-2027 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей
Ну и вот вам ещё: размер минимальной зарплаты в Москве с 1 января 2025 года установлен Соглашением от 20.12.2024 о минимальной заработной плате в городе Москве на 2025 год между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей и составляет 32 916 рублей.
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