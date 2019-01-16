В Москве подписано трехстороннее соглашение на 2025-2027 годы

Соглашение распространяется на все организации, зарегистрированные в Москве, не подавшие в течение 30 дней после официального опубликования текста Соглашения письменный мотивированный отказ от присоединения.

1. Информировать стороны социального партнерства за 3 месяца до массового сокращения.

2. Предоставлять сотрудникам, увольняемым в связи с ликвидацией или сокращением численности организации, возможность пройти профобучение и получить дополнительное профобразование.

3. В случае сокращения численности или штата не допускать в течение 6 месяцев одновременного увольнения супругов и родителей.

4. Обеспечивать финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в расчете на каждого работающего не ниже МРОТ в г. Москве.

5. Обеспечивать выплату денежной компенсации по решению суда или по соглашению сторон (сверх размера выплаты, предусмотренной федеральным законодательством, одному из членов семьи в результате смерти работника, наступившей по установленной вине работодателя от несчастного случая на производстве, в размере не менее 50-кратного размера минимальной заработной платы в городе.

6. Принимать меры по созданию в организациях условий для горячего питания работников.

7. Платить зарплату не менее минимальной зарплаты, установленной в Москве.