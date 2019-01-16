Как ролик в YouTube помог инспекции доказать схему дробления в суде

Организации регистрировались в разное время, имели одно стилистическое оформление, имели идентичную рекламу, аптеки располагались в помещениях, владельцами которых были взаимозависимые участникам проверяемого общества граждане, у аптек был один номер телефона, одни поставщики, внутригрупповые займы.

«И что не так?», спросите вы

Каждый в отдельности из перечисленных признаков ровным счетом ничего не значит. Ну, одни поставщики. У нас у всех один поставщик есть – Комус, например. Это же не значит, что мы все дробимся, правда?

Займы друг другу кидаем, если знакомы давно. Тоже не дробление.

Что тогда указывает на дробление сети аптек?

А вот что.

Цитирую по определению суда третьей инстанции:

«видеоролики на интернет-сайте YouTube показывают, что физические лица, участвовавшие в торжественных мероприятиях сети аптек «…», являвшиеся получателями именных дипломов, согласно справкам 2-НДФЛ, являлись работниками организаций участников «дробления бизнеса». Осмотры интернет- страниц (далее перечисляются известные в РФ сайты по поиску работы) показали, то интернет-сайт представляет собой страницу в сети интернет и предназначен для поиска вакансий. При поиске работы от работодателя сети «…» установлено размещение объявлений только от работодателя общества, где указан адрес аптек с открытыми вакансиями».

Это – раз.

Вот ещё:

«Общество оплачивало услуги по организации мероприятия и обслуживания в адрес ООО «…», по договору от 24.12.2018 ООО «…» обязалось организовать мероприятия и обслуживанию людей в сфере услуг общественного питания и организации досуга 29.12.2018 для 455 человек, за 2018 год общество представило инспекции справки о доходах 2-НДФЛ только по 104 работникам».

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А53-35312/2023 (Ростовская область)

В конце прошлого года пришел ко мне предприниматель и говорит: "хочу от вас рекомендации как сделать так, чтобы мой бизнес не признали дроблением". Я попросила рассказать об истории создания всех предприятий. Он смотрит на меня и говорит: "какая разница, что было, вы расскажите мне, как сделать так, чтобы не было дробления. И как то, что было, относится к тому, что я от вас хочу?". Как я отвечу вам на вопрос про будущее, если не знаю о том, как и почему бизнес устроен именно так, как он выглядит сейчас? "Ну, давайте побыстрее как-нибудь, ведь вы - специалист в своей области. Я уже к четырем сходил и все говорят разное. Скажите просто, что мне делать. Нарисуйте схему, реализуйте её". Только молодые предприниматели так разговаривают. Люди с опытом так не ставят цели. И поменять, ничего не меняя, - это то, что отличает молодых и энергичных от тех, кто прошёл через долгие годы тестирования разных гипотез, пережил взлёт и падение бизнеса, вникал в финансовые дела компании, ставил учёт, создавал рабочие места, сохранял сотрудников в ковид, ходил на допросы.