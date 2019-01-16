Начались судебные споры между налогоплательщиками и ФНС по взысканиям через ЕНС

По результатам сверки расчетов с бюджетом налогоплательщик выявил двойное списание налоговым органом с ЕНС общества 75 млн.руб. налога на имущество 3 млн. руб. земельного налога. Факты двойного списания указанных сумм налогов подтверждены решениями УФНС вынесенными по результатам рассмотрения жалоб общества на действия должностных лиц инспекции.

Впоследствии учтенные в счет уплаты налогов денежные средства восстановлены путем возврата на ЕНС.

Добровольно зачисленные налогоплательщиком на его единый налоговый счет денежные средства поступили в бюджетную систему и сформировали положительное сальдо по счету, следовательно, списание рассматриваемых сумм в счет уплаты налогов произведено инспекцией из средств, добровольно перечисленных налогоплательщиком, что не позволяет считать их принудительно взысканными – так решил суд первой инстанции. Её решение поддержала апелляция и кассация.

Принимая во внимание то обстоятельство, что инспекцией процедура принудительного взыскания налогов не инициировалась, решения об их взыскании не принимались, отказов в возврате переплаты не выносилось, действия налогового органа, по мнению судов трех инстанций, не могут быть квалифицированы в качестве принудительного взыскания и влечь последствия в виде начисления процентов за пользование чужими деньгами.

А что Верховный суд?

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, закон про ЕНС разработан в целях упрощения порядка уплаты налогов и иных обязательных платежей и совершенствования налогового администрирования, позволяя создать для налогоплательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов.

Деньги, формирующие положительное сальдо ЕНС, несмотря на их целевое назначение, являются собственностью налогоплательщика до момента их списания в счет исполнения соответствующих налоговых обязательств, следовательно, на данные средства распространяются все конституционные гарантии права собственности действия по произвольной (неправомерной) корректировке в сторону уменьшения положительного сальдо ЕНС подлежат квалификации в качестве действий по излишнему взысканию денег, а восстановление нарушенного права налогоплательщика надлежит производить с использованием механизмов, установленных положениями соответствующих статей НК РФ. Отказывая в удовлетворении требований общества, суды сочли, что ошибочное списание денежных средств с ЕНС не привело к нарушению прав налогоплательщика.

С учетом установленного факта неправомерного двойного списания денежных средств с ЕНС налогоплательщика позиция судов по отказу в начислении процентов на суммы излишне списанных налогов повлекло нарушение законных интересов общества, а также принципа поддержания доверия к действиям государственных органов применительно к сфере публичных правоотношений.

Из пояснений налогового органа следует, что 75 млн.руб. были зарезервированы им в счет предстоящей уплаты обществом налога на имущество, следовательно, указанная сумма являлась частью общей переплаты и не выбывала из распоряжения общества.

Но принадлежность сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП, определяется налоговыми органами на основании учтенной на ЕНС налогоплательщика суммы его совокупной обязанности, с соблюдением установленной НК РФ последовательности.

Зарезервированная сумма представляет собой сумму денежных средств, зачтенную в счет уплаты по предстоящим платежам. Налогоплательщик может распорядиться положительным сальдо ЕНС, в том числе путем зачета в счет предстоящих платежей.

Суммы денежных средств, зарезервированные налоговым органом, положительный остаток ЕНС не формируют. Вместе с тем, налогоплательщик имеет право распоряжаться суммой денежных средств, только в рамках положительного сальдо ЕНС.

Впоследствии налоговый орган произвел повторное списание исчисленных налогов за счет суммы положительного сальдо ЕНС общества, оставив зарезервированные денежные средства недоступными для налогоплательщика.👇

Таким образом, неправомерное повторное изъятие денег со счета налогоплательщика в отсутствие соответствующих оснований привело к нарушению прав общества.

Поэтому ВС РФ считает, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене .

Поскольку период просрочки возврата незаконно списанных сумм в целях расчета процентов судами не устанавливался и расчет процентов не проверялся, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А76-24862/2023 (Челябинск)