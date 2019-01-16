Вдруг вам интересно, как ваша бухгалтерия будет танцевать с расчетом НДФЛ в 2025 году

ФНС на своем сайте приводит примеры расчета НДФЛ в соответствии с новой прогрессивной шкалой ставок с 1 января 2025 года.

В связи с введением с 2025 года пятиступенчатой шкалы налоговых ставок по НДФЛ налоговиками разработаны примеры расчета налога в зависимости от суммы годового дохода налогоплательщика.

Ставка 13% будет применяться к сумме дохода до 2,4 млн рублей включительно

Например, заработная плата работника за месяц - 200 тыс. руб., за год - 2,4 млн руб. Другие доходы ему не выплачивались. За первые два месяца года, пока доход не превысил 450 тыс. руб., ему предоставлялся стандартный вычет на двух детей в размере 2 800 руб. В этом случае сумма налога составит 311 272 руб. (2,4 млн руб. - 2 800 руб. x 2) x 13%).

Ставка 15% будет применяться к сумме дохода свыше 2,4 млн рублей, но не более 5 млн рублей

Например, заработная плата работника за месяц - 200 тыс. руб., за год - 2,4 млн руб. В течение года ему были выплачены премии в размере одного миллиона рублей. Другие доходы не выплачивались. Общий доход составил 3,4 млн руб. Ему предоставлен стандартный налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО в размере 18 тыс. рублей. В этом случае сумма налога составит 459,3 тыс. руб. ((3,4 млн руб. - 2,4 млн руб. - 18 тыс. руб.) x 15% + 2,4 млн руб. x 13%).

Ставка 18% будет применяться к сумме дохода свыше 5 млн рублей, но не более 20 млн рублей

Например, заработная плата работника за месяц - 550 тыс. руб., за год - 6,6 млн руб. Вычеты ему не предоставлялись. В этом случае сумма налога составит 990 тыс. руб. ((6,6 млн руб. - 5 млн руб.) x 18% + (5 млн руб. – 2,4 млн руб.) x 15% + 2,4 млн руб. x 13%).

Примеры расчетов по остальным ставкам смотрите тут.

При этом стоит учитывать, что для доходов от продажи имущества и операций с ценными бумагами, дивидендов, страховых выплат, процентов по вкладам применяются ставки 13 и 15%. Ставки 13% с доходов до 5 млн рублей и 15% с доходов свыше 5 млн рублей остаются для зарплат в части районных коэффициентов и надбавок, а также выплат участникам СВО.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.

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