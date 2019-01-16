Как покупать вино на вашу компанию в корпоративных целях?

Подарить вино партнеру к Новому году, сделать приятный презент милой даме-клиенту, раздать по случаю праздника сотрудникам - это лишь малая часть поводов, по которым бизнесу нужно купить вино.

Но алкоголь, как вы знаете, относится к самой регулируемой отрасли деятельности. Дмитрий Вишневецкий, владелец виноградника, предприниматель со стажем и интересный человек, попытался выяснить и разобраться в этом вопросе. В своем блоге, где Дмитрий рассказывает о своем пути к вину, он говорит, что местный РАР отказывает в продаже вина в розницу юридическим лицам без алкогольной лицензии — автоматически предполагается отзыв розничной лицензии для торговой точки и дальше – суд. Однако есть практика регионов, где ведомство позволяет всем юр лицам покупать алкоголь в рамках % представительских расходов или чистой прибыли для личных нужд вашей компании (хм... а как они считают этот процент? чем доказать, что я уложилась в лимит представительских расходов?)

Читайте дальше рассуждения Дмитрия по этому вопросу здесь.

А вы что думаете об этом?

Какой у вас опыт покупки вина на юрлицо, которое не имеет лицензии на оборот алкоголя? Покупаете ли вы вообще вино для нужд офиса или для подарков партнерам? Оплачиваете бизнес-картой? Или с личной?

По этой теме я уже писала ранее здесь