Меняется порядок подтверждения кодов ОКВЭД

Меняется процесс подтверждения кодов ОКВЭД для повышения достоверности информации о видах деятельности бизнеса и оказания ему точечной поддержки. Виной тому закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ.

ФНС считает, что это благо для бизнеса.

Больше не придется представлять одни и те же сведения в разные органы. Всю информацию об ОКВЭД будет обобщать ФНС в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Сообщать о видах деятельности компании и ИП будут в ФНС при заполнении формы заявления на регистрацию. Далее по итогу деятельности за прошедший год нужно подать в Росстат данные для расчета процентных долей по кодам ОКВЭД. Росстат самостоятельно рассчитает проценты по кодам, определит основной вид деятельности, и передаст эту информацию в ФНС . Расчет будет осуществляться Росстатом по единой методике определения кодов ОКВЭД, утвержденной Правительством.

Переход на новый порядок подачи сведений о кодах ОКВЭД с процентами пройдет в несколько этапов:

1) сведения об ОКВЭД с долями по юрлицам и ИП, которые уже отчитываются в Росстат, будут переданы в ФНС России в 2026 году;

2) в 2027 году начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД те юридические лица, которые сейчас ее не передают. На основе полученной информации Росстат рассчитает процентные доли по кодам ОКВЭД и передаст сведения в ФНС;

3) в 2028 году начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД и индивидуальные предприниматели, которые сейчас ее не передают. Росстат по ним рассчитает доли и также передаст эти сведения в ФНС.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Новый порядок позволит государству прогнозировать траектории экономического развития, придаст новый импульс качеству отраслевого анализа, дает возможность предоставлять адресную помощь бизнесу, направляя поддержку именно тем компаниям, которым она необходима.

Ну, прям сплошная польза.