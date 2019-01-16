Про объективную необходимость в привлечении самозанятого

«Мне бухгалтер сказал, что в договоре с самозанятым запрещено указывать фиксированную сумму выплаты! Как быть теперь?».

Почему бухгалтер так сказал? На чем основывалось его утверждение? На какой закон он ссылается в своих выводах?

Ответов на эти вопросы нет.

Зато есть страшилки по поводу того, что нельзя. Страна нельзя. Нет, так мы бизнес с вами никогда не построим.

Если у вас есть объективная необходимость в привлечении плательщика налога на профдоход, то вы имеете полное право указать в договоре с ним фиксированную сумму вознаграждения за оказываемые им услуги.

Вас не смущает то, что ежемесячно арендная плата за ваш офис составляет 100 000 рублей? Нет.

Вас не смущает то, что вы ежемесячно платите за телефонную связь 899 рублей? Нет.

То есть платить сотрудникам ровно 100 000 рублей можно, а самозанятому — нет?!

Тогда в чем вопрос?

Вопрос в той самой объективной необходимости.