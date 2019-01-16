О чем говорит запрос из ИФНС со ссылкой на статью 93.1 НК РФ?

Если ИФНС запрашивает у вас по этой статье, то ее интересует дополнительная информация о деятельности какого-то налогоплательщика. Если в перечне компаний, которыми интересуется ФНС, есть названия ваших структур, входящих в группу, то это может быть знаком, указывающим на то, что инспекторы копают под группу и ищут за что зацепиться. Чего они хотят?

Главное, что их интересует — связи между компаниями и потенциал группы в части объединения в одну компанию.

Если компании (и ИП) группы применяют общую систему налогообложения или в рамках применения спецрежима все вместе не выходят за рамки лимитов, установленных для применения особого режима налогообложения, то волноваться не о чем.

Однако если в группе компаний есть связи (платежи, в том числе займы, поставки товара, оказание услуг, выполнение работ), то фискальные органы будут искать повод для проведения выездной. Конечно, если вся группа компаний с трудом генерит 20 миллионов рублей в год, то волноваться не о чем, да и веерные требования по всей группе вряд ли придут (это же время, а оно дорого, даже для налоговых органов). Если же на всю группу можно хотя бы в теории вытащить 3-5 миллионов налогов плюс штраф 40% и пеню (а она нынче из расчета 9.5%), то лучше озадачиться наведением порядка в документах и мысленно подготовиться к проведению выездной проверки.

Ваши мысли должны лежать вот в каком русле: за предшествующие три года были ли все компании группы в той степени самостоятельны и независимы, в которой по мнению судов (а вы помните, что эти разборы мы с вами делаем в рамках рубрики #мспсудится) они являются.

Признаками самостоятельности и независимости являются:

самостоятельное принятие управленческих решений руководителями компаний (в рамках компетенции, установленной для единоличного исполнительного органа федеральным законом об ООО (или АО) или ИП, показания сотрудников, указывающие на то, что они подчиняются именно тому руководителю, чья фамилия указана в ЕГРЮЛ, самостоятельная уплата налогов, отсутствие миграции сотрудников без должного оформления.

Каждый владелец предприятия может найти свои признаки, указывающие на то, что компании его группы в должной степени самостоятельны. В противном случае сгрести в кучку все компании, доначислить налоги и штрафы для ФНС не составит труда, а суд поддержит решение ИФНС.

При возникновении трудностей в определении признаков, указывающих на риск проведения в вашей компании выездной проверки, обращайтесь. (https://t.me/NatalyaNG)