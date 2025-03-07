Вам грозит внеплановая выездная проверка

1. Налоговая нагрузка ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).

ПЕРЕВОД НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: налоговики регулярно обновляют аналитику по отраслям: максимальный безопасный размер вычетов по НДС, оптимальная величина рентабельности бизнеса. Свод их представлений о среднем уровне налоговой нагрузке можно посмотреть в методических рекомендациях и письмах.

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.

ПЕРЕВОД НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: ваши расходы на протяжении нескольких налоговых периодов превышают доходы.

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период.

ПЕРЕВОД НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: сумма вычетов по НДС за квартал превышает показатель, который устраивает налоговое ведомство (смотрите методические рекомендации ФНС).

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).

ПЕРЕВОД НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: суммы расходов растут быстрее чем доходы. И эта тенденция просматривается в нескольких налоговых периодах.

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте РФ.

ПЕРЕВОД НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: методические рекомендации ФНС указывают на средний доход на каждого сотрудника в зависимости от отрасли, в которой он занят. И этот доход значительно выше минимума, установленного законодательством.

6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных НК РФ величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы.

ПЕРЕВОД НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: размер выручки по УСНО ежегодно приближается к лимиту, общая сумма основных средств приближается к лимиту, общее количество сотрудников в компании приближается к лимиту, совокупный доход по всем патентам приближается к 60 млн. руб. в год (приближение есть достижение 95% от предельного значения).

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.

ПЕРЕВОД НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: это касается ИП, применяющих УСН и ОСН. При УСН он в таком случае заплатит лишь 1% от выручки, а не 15% с разницы между доходами и расходами, а при ОСН он не платит НДФЛ с такой же разницы.

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками ("цепочки контрагентов") без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).

ПЕРЕВОД НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: налоговики не обнаружили экономической целесообразности в заключении той или иной сделки. Чем больше посредников в цепочке движения товаров, тем больше подозрений у фискалов, что сделка не имела деловой цели.

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.

ПЕРЕВОД НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: инспекторы в ходе камеральной проверки представленной декларации выявили расхождения в ее показателях , а компания/предприниматель не представил пояснения на требование налогового органа.

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения ("миграция" между налоговыми органами).

ПЕРЕВОД НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: вы часто меняете адрес места нахождения компании. Хотя этот признак был актуален до 2016 года, когда смена адреса не сулила никаких проблем со стороны налоговиков. Теперь в законе прописана процедура, позволяющая налоговикам процесс смены адреса приостановить, если обнаружится недоимка по налогам или иные нарушения налогоплательщика.

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.