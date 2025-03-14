За 3 года число ИП в России выросло на 23%

К началу 2025 года количество ИП превысило 4,5 млн. Такой ситуации поспособствовали развитие цифровых сервисов и маркетплейсов, увеличение доходов, доступные меры господдержки и уход иностранных компаний.

Наиболее популярными видами деятельности среди ИП являются электронная торговля (338 тыс.), грузоперевозки (214 тыс.) и розница (134 тыс.), пишут «Известия».

Также фиксируется рост числа ИП, имеющих статус самозанятых (рост на 380 тыс., до 632 тыс.). При этом число юрлиц за последние 3 года не только не выросло, но и немного сократилось.

Растет и развивается в основном микробизнес. В результате вклад МСП в ВВП растет не такими высокими темпами, как мог бы - 21,7%, за последние годы она выросла незначительно.

Да уж… Обнять и плакать. Кто-то непременно найдет позитив в этом «беспрецедентном» росте индивидуальной предпринимательской инициативы. Я не буду это делать. Просто поделюсь своими наблюдениями.

Рост ИП-занятости связан, не в последнюю очередь, со сложившимся стереотипом, что заработать миллионы легко. Вот пример. То, что автор этого видео сейчас находится в СИЗО, не отменяет состояния «в среднем по больнице». ИП-деятельность вести проще, чем от лица организации. По общему правилу, не надо вести бухгалтерский учёт, а применение УСН 6% или патентной системы вообще сводит участие гражданина в процессе учета к минимуму, за что спасибо банкам и иным онлайн-сервисам, после которых, правда, приходится долго разбираться откуда что взялось. Штрафы. Некоторые виды административной ответственности для ИП существенно ниже, чем для организаций. Пример: штраф за парковку на газоне для физических лиц составляет 5 тысяч рублей, а для юридических лиц - 300 тысяч рублей. КоАП большой, примеров там много. ИП не ведут воинский учет. Тестировать гипотезы (выстрелит – не выстрелит, пойдет – не пойдет, взлетит – не влетит) проще через ИП, чем через юрлицо. Процедура прекращения деятельности у ИП проще, чем у организации. Несмотря на то, что ИП не может заниматься некоторыми видами деятельности, это ограничение само по себе не является основным при выборе организационно-правовой формы. Прибыль, имущество, технологии, торговые знаки, РИД и прочее принадлежит самому гражданину, в то время как в организации оно принадлежит опосредованно, то есть через долю в организации. Именно это упрощает, в том числе, доступ к деньгам, из-за чего в бизнес-среде популярны схемы ухода от налогов через создание подконтрольных ИП. Из-а легкости владения и минимальных затрат на содержание ИП используются для обналичивания и завышения расходной части по налогу на прибыль. Использование юрлиц для этой цели , соответственно, дороже и сложнее. Говорить о том, что развитие цифровых сервисов и маркетплейсов, увеличение доходов населения, доступные меры господдержки и уход иностранных компаний из РФ стали основной причиной увеличения количества ИП легче и для кого-то даже слаще, чем объяснять читателям СМИ о том, что ИП в современных условиях – это преимущество по налогам, преимущество по содержанию, преимущество по затратам на администрирование и способ не вести воинский учет.

Все то, что перечислила я, не даёт плюшек тем, от кого зависит создание качественной, прозрачной и безопасной деловой среды. Поэтому удобнее рассказывать о мерах поддержки, позволяющих создавать новые предприятия, пусть даже в статусе ИП, чем говорить о том, какое количество реальных предпринимателей (независимо от их реальной организационной формы) прикрываются большим количеством ИП. Кто бы посчитал количество ИП, которыми прикрываются продавцы на маркетплейсах – вот было бы удивление для всех, кто хвастается хорошим бизнес-климатом.

Я считаю, что когда количество регистраций организаций любых организационно-правовых форм станет расти, тогда можно говорить об улучшении делового климата. А пока растет количество индивидуальных предпринимателей, хвастаться нечем.