ФНС выпустила странное письмо. В моей картине мира его не должно было быть. Но оно есть

Суть: как упрощенцу отказаться от спецрежима, чтобы обелить свой бизнес в рамках налоговой амнистии.

Начнем с определения

Под добровольным отказом от дробления бизнеса понимаются исчисление и уплата лицами, участвовавшими в дроблении бизнеса, налогов в размере, определенном в результате консолидации по всей группе лиц доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием для применения специальных режимов налогообложения.

Как отказаться от дробления добровольно?

Обязанность по уплате налогов, возникшая за налоговые периоды 2022 - 2024 годов, соответствующих пеней и штрафов в части правонарушений, связанных с фактом дробления бизнеса, при добровольном полном или частичном отказе лицами, участвующими в дроблении, от дробления бизнеса в отношении налоговых периодов 2025 и 2026 годов прекращается с учетом особенностей, предусмотренных законом № 176-ФЗ. Если налогоплательщик отказался от дробления бизнеса в отношении налоговых периодов 2025 и 2026 годов только после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки за налоговые периоды 2025 и 2026 годов, обязанность по уплате налогов за налоговые периоды 2022 и 2023 годов, а также пеней и штрафов прекращается при условии добровольного отказа от дробления бизнеса также в отношении налогового периода 2024 года до даты вступления в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенного по результатам указанной выездной налоговой проверки за налоговые периоды 2025 и 2026 годов.

В случае, если при добровольном отказе от дробления бизнеса подлежит исчислению и уплате налог на прибыль организаций, то лица, участвовавшие в дроблении бизнеса должны отказаться от применения УСН.

По общему правилу, налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на иной режим налогообложения.

В целях реализации положений, предусмотренных законом № 176-ФЗ, налогоплательщик вправе отказаться от применения УСН одним из следующих способов:

представить уведомление об отказе от применения УСН до 15 января года, с которого он планирует этот отказ; не представляя уведомление об отказе от применения УСН, представить налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций и в такой декларации, начиная с первого отчетного периода и до конца налогового периода заполнять Лист 02 и в его приложения способом, определенным налоговым органом в рассматриваемом письме; не представляя уведомление об отказе от применения УСН, представить налоговую декларацию по налогу на прибыль с приложением к ней пояснительной записки с указанием, что данная декларация представлена в целях реализации добровольного отказа от дробления бизнеса, предусмотренного положениями статьи 6 закона № 176-ФЗ.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо ФНС № СД-4-3/3006@ от 21.03.2024, опубликовано 24.03.2025

Я, пожалуй, не буду комментировать. Когда пойму, тогда напишу.