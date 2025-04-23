Средняя величина доначислений в результате выездных проверок за год выросла на 9%, до 70,1 млн рублей

Минимальные суммы в результате выездных налоговых проверок были взысканы с предприятий Чечни, Чукотки, Камчатки, Псковской и Рязанской областей.

В течение 2024 года налоговые органы дополнительно начислили 466,1 млрд руб. налогов и штрафов по итогам камеральных и выездных проверок организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (из них 394,1 млрд руб. - непосредственно неуплаченные вовремя налоги). Это на 7,7% больше по сравнению с 2023 годом, когда доначисления составили 432,7 млрд руб.

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Если сумма возможных доначислений по результатам возможной выездной проверки в вашей компании сильно меньше, чем средний "чек", указанный в исследовании, это не значит, что можно расслабиться. Напомню, что всё больше доначислений осуществляется через иные виды мероприятий налогового контроля, например, в ходе камеральных проверок или душещипательных бесед на заседаниях рабочих групп. Либо вы ездите на заседания до морковкина заговенья, либо уточняете свои обязательства и занимаетесь своим делом. Какой выбор сделать - решать вам.

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