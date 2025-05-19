У вас есть лишние 300 тыс. руб? Нет? Тогда подайте уведомление в Роскомнадзор!

С 30 мая 2025 года статья 13.11 КоАП звучит по-новому: с этой даты неуведомление РКН о намерении осуществлять обработку персональных данных грозит штрафом в ином чем прежде размере.

граждане — от 5 000 до 10 000 рублей;

должностные лица — от 30 000 до 50 000 рублей;

юрлица — от 100 000 до 300 000 рублей.

💡 Для любителей почитать первоисточник: закон от 30 ноября 2024 г. № 420-ФЗ.

Уведомление можно направить одним из следующих способов:

1. Сформировать уведомление и направить в бумажном виде. Тогда заполните форму, распечатайте и отправьте в территориальный орган РКН.

2. Сформировать уведомление и направить в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной ЭЦП. Заполните форму и подпишите ее ЭЦП. В этом случае подача в бумажном виде не потребуется. У вас должен быть установлен плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in и настроена работа с ним.

3. Сформировать уведомление и направить в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА.

Пройдите аутентификацию на портале Госуслуг, заполните форму и направьте ее в электронном виде. Должна быть подтвержденная учетная запись. Отправка копии в бумажном виде в данном случае тоже не потребуется.

Чтобы проверить наличие компании в реестре, зайдите сюда, а чтобы подать уведомление, тыкайте сюда.

А что за уведомления? Читайте здесь

А если я не обрабатываю персональные данные? Подайте уведомление, если вы не обрабатываете ПД своих клиентов, но являетесь работодателем и обрабатываете данные своих сотрудников на компьютере или на бумаге.

Если вы не обрабатываете данные покупателей, клиентов, поставщиков и т.п., и не являетесь работодателем, то уведомление о начале обработки ПД, уведомление об изменении обработки ПД, уведомление об окончании обработки ПД подавать не надо.

Какая ж красота...