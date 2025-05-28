Когда самозанятый может аннулировать чек и что делать заказчику в таком случае?

Плательщик налога на профдоход может аннулировать чек только в двух случаях.

если допущена ошибка в данных чека (тогда после аннулирования нужно сформировать новый чек с корректными данными);

если самозанятый вернул деньги заказчику (например, заказчик отказался от сделки) — в этом случае налоговый орган пересчитает налог, а сумма переплаты НПД засчитается в счёт будущих платежей или будет возвращена по заявлению налогоплательщика.

Когда же самозанятый аннулирует чек, чтобы избежать уплаты налога, это считается уклонением от уплаты налогов. В этом случае налоговый орган инициирует проверку и доначисляет налоги. Кроме того, самозанятый уплачивает штраф в размере 20% от суммы сделки. При повторном нарушении в течение 6 месяцев штраф возрастает до 100 %.

Незаконное аннулирование (без возврата денег заказчику или без ошибок в чеке) влечет негативные последствия для заказчика:

выплату невозможно учесть в расходах, что приводит к доначислению налогов;

налоговый орган расценивает платеж как выплату физическому лицу и удерживает НДФЛ и страховые взносы.

Тогда заказчик может потребовать от самозанятого возмещение убытков через суд.

Таким образом, налоговый орган рекомендует заказчику:

проверить статус чека через QR-код;

потребовать от самозанятого восстановить чек;

если исполнитель отказывается восстановить чек — обратиться с жалобой в налоговый орган.

Аннулирование чека без оснований — серьёзное нарушение, которое может привести к штрафам и проверкам. Если же чек аннулирован по законным причинам, последствий не будет, но важно своевременно исправить ошибку или вернуть деньги.

Добавлю: требовать восстановления чека надо не по телефону, не в кафе за чашкой кофе, а в виде направления письма-претензии. И убедитесь в том, что письмо получено или должно было быть получено адресатом, то есть отправляйте не открыткой, а ценным письмом с описью вложения. Можно продублировать по электронной почте, если адрес вам известен. Это уместно сделать, если вы хотите побыстрее донести до исполнителя всю важность проблемы и её последствий. Если по условиям договора вы обменивались документами по ЭДО, то отправьте документ по ЭДО.