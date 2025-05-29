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Наталья Горячая
Пониженные ставки налога по УСН

Условия применения пониженных ставок по УСН в Республике Коми

В рамках УСН в Республике Коми в 2025 году продолжают действовать пониженные ставки: для УСН 6% ставка составляет 4%, а на УСН 15% — 10%.

Для некоторых категорий налогоплательщиков, ведущих свою деятельность в Республике Коми, установлены следующие пониженные ставки: 1% для УСН 6% и 5% — для УСН 15%. Соответствующие пониженные ставки могут применять:

  • организации, которые занимаются разработками в области информационных технологий;

  • социально ориентированные некоммерческие организации;

  • организации и ИП, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов;

  • организации и ИП, признанные социальными и включенные в реестр среднего и малого предпринимательства;

  • организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Арктической зоне и получившие соответствующий статус резидента.

При регистрации бизнеса впервые предприниматели, применяющие УСН, в течение первых 2 налоговых периодов могут воспользоваться налоговыми каникулами. Фактически для них установлена ставка налога в размере 0%. Этой льготой могут воспользоваться предприниматели, занимающиеся производством одежды, мебели, текстильных и кожаных изделий, ремонтом машин, оборудования и электромонтажными работами. Полный перечень видов деятельности, попадающий под действие налоговых каникул, включает более 60 пунктов.

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Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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