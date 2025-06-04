Есть ли безопасная сумма, при которой за обналичку не тронут?

Нет. Такой суммы нет. Корабль взял курс на обеление и рвут всех без разбора. Вскрыть схему по обналичиванию можно разными способами. И важно не то, откуда может прилететь, а то, что последует за этим.

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, конечно, ищут рыбу покрупнее, но нервы потреплют и малышам.

Если без этого сервиса не обойтись, то помните о мерах безопасности:

стирайте переписку, владейте и передавайте минимум информации о себе и партнерах по сервису, храните документы (первичку), не храните у себя печати, оборотки, факсимиле не имеющих к вам отношения фирм, не сохраняйте на телефон ФИО и другие данные контактных лиц, не храните таблицы с данными о выдаче, получении, комиссиях на компьютере.

Еще важно знать, что не только сама по себе обналичка может принести неприятности. Есть в УК РФ статья 172. Если еще 5-6 лет назад она рассматривалась в случаях деятельности без лицензии именно банками и другими кредитными организациями, а обналичка через заключение фиктивных договоров с подставными фирмами от имени номинальных директоров квалифицировалась как незаконное предпринимательство по ст. 171 УК РФ, то в последнее время мы замечаем, что такую деятельность уже "натягивают" на статью 172 УК РФ. Добавлю к этому, что по статье 172 есть ответственность и для группы лиц. И там наказание будет суровее. Но в незаконной банковской деятельности, как вы понимаете, одного фигуранта быть не может. Там всегда есть связка, в которой либо бухгалтер, либо курьер, либо водитель, либо иное лицо должно участвовать, иначе никак такую "деятельность" не осуществить.

А теперь — про границы ответственности. При квалификации деяния по статье 172 УК РФ имеет значение размер причиненного ущерба: крупный размер (от 2 250 000 руб.) и особо крупный размер (от 9 000 000 руб.). Срок давности — 6 лет.