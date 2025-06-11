Из зала суда: KFC против ФНС

На дату проверки общество по договору франчайзинга открыло 91 ресторан, из которых 81 ресторан был открыт по договору коммерческой концессии с правообладателем бренда.

Основанием для доначисления проверяемому обществу НДС, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов послужили выводы инспекции о том, что общество производило фиктивное оформление производственного персонала предприятий общественного питания (повара, уборщики, грузчики и др.) в штат спорных контрагентов, являющихся техническими компаниями, не осуществляющими реальной хозяйственной деятельности.

К указанным выводам ИФНС г. Москвы пришла на основании того, что у перечисленных спорных контрагентов и у их контрагентов последующих звеньев поцепочкам движения денежных средств отсутствуют необходимые ресурсы для ведения реальной самостоятельной предпринимательской деятельности (минимальная численность сотрудников, отсутствие основных средств, производственных активов, транспорта, отсутствие расходов, присущих хозяйствующему субъекту, например, расходов на аренду помещения и т.п.). Поэтому спорные контрагенты не могли выполнить обязанности по договорам.

А что суд?

Поручения спорным контрагентам об истребовании документов не запрашивались.

Спорные контрагенты зарегистрированы задолго до заключения договора с обществом.

К моменту заключения договоров спорные поставщики имели достаточное количество сотрудников.

У контрагентов были иные заказчики, они несли расходы по хозяйственной деятельности.

Свидетели подтвердили своё трудоустройство (17 из 32 человек) у спорных контрагентов, они получали зарплату у тех работодателей, у которых были по документам оформлены.

Все опрошенные сотрудники проверяемой организации подтвердили, что получали зарплату в том размере, который указан в справках 2-НДФЛ. Доказательств обратного ИФНС не предоставила.

Данные изъятого компьютера главбуха общества не подтверждают факт выплаты обществом серых зарплат.

Из управленческой отчетности компании: наименование граф «премия на руки» и «премия к выплате по итогам текущего месяца в следующем месяце (за минусом аванса по премии)» с точки зрения общеупотребимых в русском языке понятий не может оцениваться как указывающие на учет экономии организации вследствие неосуществления соответствующих выплат. Напротив, слова «на руки», «к выплате» указывают на необходимость осуществления соответствующих выплат в пользу сотрудников.

По эпизоду, где общество выплатило круглую сумму некоему ИП, ФНС заключила, что это были скрытые дивиденды, ибо срок выдачи займа был 1 месяц. Но из здесь суд возразил: ИП не является участником ООО, следов передачи денег реальному бенефициару общества не обнаружено.

Итог: доначисления в общей сумме 1 млрд.руб. отбит в двух инстанциях. Посмотрим, пойдет ли столичная ИФНС выше.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-200969/24-116-1500 (Москва)