Не то смеяться, не то плакать: льготы для инвалидов применяла строительная компания

Налоговый кодекс толстый. Там есть место для разных льгот. Среди них – пп. 2 п. 3 статьи 149, п. 3 статьи 381, пп. 5 пункта 1 статьи 395. Этими нормами воспользовалась компания.

Все бы ничего, но … общество осуществляет строительно-монтажные работы и его целью является извлечение прибыли.

Единственное, что успокаивает, — это то, что такую бурную деятельность под прикрытием инвалидов компания вела в 2015-2017 годы, и именно за этот период была проведена выездная налоговая проверка.

Находящиеся в штате инвалиды были не в состоянии по состоянию здоровья и отсутствию квалификации обеспечить производство строительно-монтажных работ на 7 - 8 объектах строительства общества, представляющих собой многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными офисными помещениями.

Такие работы фактически выполнялись субподрядными организациями.

Более того, вопрос о формальном применении обществом спорных льгот уже рассматривался и было это на комиссии по легализации налоговой базы в 2016 году. Протокол есть, подписи - тоже.

Компания было пыталась возразить: мол, 200 миллионов рублей использовали для строительства жилья для обманутых дольщиков, но этот довод не был принят ввиду того, что не было установлено безвозмездное финансирование строительства жилья для этой категории лиц.

Итог: минус 40 миллионов в виде налогов, штрафа и пеней. Как с куста.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А23-9944/2020.

Выводы: не пытайтесь впихнуть невпихуемое во вневпихиваемое. Не надо. Понятно, что при строительстве чего-то социально значимого надо обязательно откатить. Но есть же другие способы сделать это. А в идеале - можно просто отказаться от этого проекта, чтобы руки не пачкать. Иначе выходит, что «деньги не пахнут», а на кухне вечером за чашкой чая мы переживаем за происходящее и браним всех вокруг за взятки и обман.