Хотите кормить своих сотрудников за счет средств компании? Готовьтесь!
Терпение, мои дорогие. Терпение.
Есть исполнитель – ООО Л. Он оказывал обществу услуги по организации общественного питания. Исполнитель обязался в течение срока действия договора оказывать заказчику услуги по организации трехразового общественного питания и сервису на территории строительства комплексов в столовых для инженерно-технических работников и рабочих и в городке строителей, а проверяемое общество – оплачивать оказанные услуги. С жесткого диска компьютера сотрудника общества, ответственного за выдачу и учет талонов на питание, проведена выемка документов на цифровом носителе, проведена выемка оригиналов учетных ведомостей на выдачу талонов на питание за 2018 – 2020 годы на бумажном носителе.
На рабочем компьютере сотрудника находились файлы, содержащие даты выдачи талонов на питание в отношении каждого сотрудника.
Сведения из указанных ведомостей полностью соответствуют сведениям в табелях учета рабочего времени, предоставленных обществом по требованию ИФНС, полностью совпадают с аналогичными ведомостями на общее количество полученных в месяце услуг питания, подписанными сотрудниками общества.
Исследовав представленные обществом документы, налоговый орган пришел к выводу о ведении обществом персонифицированного учета предоставления питания своим работникам по договору и, соответственно, получении ими дохода в натуральной форме, являющегося объектом обложения НДФЛ.
Между тем, суды указали, что:
представленные в материалы дела сводные ведомости не являются достаточным доказательством получения каждым перечисленным в них физическим лицом дохода в натуральной форме в указанном в ведомостях размере;
первичных документов, подтверждающих факт получения работниками питания на указанную в ведомостях сумму, подписанных этими работниками, в материалы дела не представлено;
определение налоговым органом размера дохода, полученного работниками общества в натуральной форме в виде оплаты за питание, и исчисление НДФЛ лишь на основании сводных ведомостей не доказывает получения каждым работником дохода и возникновения объекта налогообложения.
Доход подлежит учету в целях налогообложения, если размер экономической выгоды может быть определен применительно к каждому лицу, получившему соответствующее благо, при этом полученная в натуральной форме выгода подлежит налогообложению, если она не носит обезличенного характера и может быть определена в отношении каждого из граждан, являющихся плательщиками налога.
Но допрошенные сотрудники общества и ООО Л подтвердили, что талоны на питание (комплексные завтраки, обеды и ужины) оформлялись на основании пофамильных заявок, направлявшихся один раз в 10 дней от каждого структурного подразделения общества.
Количество талонов сопоставлялось с количеством предоставленных ООО Л порций в рамках ежемесячных сверок между ответственной за выдачу и учет талонов на питание в обществе и бухгалтером ООО Л, что подтверждено протоколом допроса.
После получения питания сотрудники общества сдавали талон сотруднику столовой, что исключало повторное получение питания и подтверждено протоколами допроса.
Наличие в рабочем поселке плиток, микроволновых печей, чайников и холодильников, что предполагает возможность хранить продукты и готовить себе еду самостоятельно, не подтверждает факта неполучения работниками общества питания по талонам.
Ведомости выдачи талонов на питание, имеющиеся в материалах дела, подтверждают факты предоставления сотрудникам общества талонов на питание и ведения их учета ответственным лицом.
Так что налицо факт получения работниками общества дохода в натуральной форме, подлежащего обложению НДФЛ, и, соответственно, наличие у общества неисполненных обязанностей налогового агента.
👆👆👆Но предоставление работникам общества питания не являлось частью системы оплаты труда. Поэтому страховые взносы платить не надо.
💡 Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-116960/2023
В общем, если хотите, чтобы сотрудники имели «плюшки» в виде завтраков, обедов и ужинов, позаботьтесь о том, чтобы не было никаких следов, указывающих на то, что вы точно знаете, сколько грамм капусты съел каждый сотрудник, сколько чаю выпил, сколькими пампушками заел борщ.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Хотите кормить своих сотрудников за счет средств компании? Готовьте!
Хотите кормить своих сотрудников?
Не забудьте покормить и ещё чьих-то - они тоже есть хотят!