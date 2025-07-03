Хотите кормить своих сотрудников за счет средств компании? Готовьтесь!

По одному из эпизодов ИФНС в ходе налоговой проверки доначислила НДФЛ и страховые взносы в связи с занижением компанией базы по доходам, полученным в натуральной форме по договорам с двумя контрагентами. «Причем здесь НДФЛ со взносами, если отношения с юрлицом и ИП?», — спросите вы.

Терпение, мои дорогие. Терпение.

Есть исполнитель – ООО Л. Он оказывал обществу услуги по организации общественного питания. Исполнитель обязался в течение срока действия договора оказывать заказчику услуги по организации трехразового общественного питания и сервису на территории строительства комплексов в столовых для инженерно-технических работников и рабочих и в городке строителей, а проверяемое общество – оплачивать оказанные услуги. С жесткого диска компьютера сотрудника общества, ответственного за выдачу и учет талонов на питание, проведена выемка документов на цифровом носителе, проведена выемка оригиналов учетных ведомостей на выдачу талонов на питание за 2018 – 2020 годы на бумажном носителе.

На рабочем компьютере сотрудника находились файлы, содержащие даты выдачи талонов на питание в отношении каждого сотрудника.

Сведения из указанных ведомостей полностью соответствуют сведениям в табелях учета рабочего времени, предоставленных обществом по требованию ИФНС, полностью совпадают с аналогичными ведомостями на общее количество полученных в месяце услуг питания, подписанными сотрудниками общества.

Исследовав представленные обществом документы, налоговый орган пришел к выводу о ведении обществом персонифицированного учета предоставления питания своим работникам по договору и, соответственно, получении ими дохода в натуральной форме, являющегося объектом обложения НДФЛ.

Между тем, суды указали, что:

представленные в материалы дела сводные ведомости не являются достаточным доказательством получения каждым перечисленным в них физическим лицом дохода в натуральной форме в указанном в ведомостях размере;

первичных документов, подтверждающих факт получения работниками питания на указанную в ведомостях сумму, подписанных этими работниками, в материалы дела не представлено;

определение налоговым органом размера дохода, полученного работниками общества в натуральной форме в виде оплаты за питание, и исчисление НДФЛ лишь на основании сводных ведомостей не доказывает получения каждым работником дохода и возникновения объекта налогообложения.

Доход подлежит учету в целях налогообложения, если размер экономической выгоды может быть определен применительно к каждому лицу, получившему соответствующее благо, при этом полученная в натуральной форме выгода подлежит налогообложению, если она не носит обезличенного характера и может быть определена в отношении каждого из граждан, являющихся плательщиками налога.

Но допрошенные сотрудники общества и ООО Л подтвердили, что талоны на питание (комплексные завтраки, обеды и ужины) оформлялись на основании пофамильных заявок, направлявшихся один раз в 10 дней от каждого структурного подразделения общества.

Количество талонов сопоставлялось с количеством предоставленных ООО Л порций в рамках ежемесячных сверок между ответственной за выдачу и учет талонов на питание в обществе и бухгалтером ООО Л, что подтверждено протоколом допроса.

После получения питания сотрудники общества сдавали талон сотруднику столовой, что исключало повторное получение питания и подтверждено протоколами допроса.

Наличие в рабочем поселке плиток, микроволновых печей, чайников и холодильников, что предполагает возможность хранить продукты и готовить себе еду самостоятельно, не подтверждает факта неполучения работниками общества питания по талонам.

Ведомости выдачи талонов на питание, имеющиеся в материалах дела, подтверждают факты предоставления сотрудникам общества талонов на питание и ведения их учета ответственным лицом.

Так что налицо факт получения работниками общества дохода в натуральной форме, подлежащего обложению НДФЛ, и, соответственно, наличие у общества неисполненных обязанностей налогового агента.

👆👆👆Но предоставление работникам общества питания не являлось частью системы оплаты труда. Поэтому страховые взносы платить не надо.

💡 Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-116960/2023

В общем, если хотите, чтобы сотрудники имели «плюшки» в виде завтраков, обедов и ужинов, позаботьтесь о том, чтобы не было никаких следов, указывающих на то, что вы точно знаете, сколько грамм капусты съел каждый сотрудник, сколько чаю выпил, сколькими пампушками заел борщ.