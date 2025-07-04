Хартия + налоговая тайна = убытки

В процессе чтения постановления суда вспомнила о своей поездке на выездную налоговую сессию в город Воронеж.

Задача была для меня не сложная: на основе имеющейся организационной структуры группы компаний нарисовать максимально безопасную схему ведения бизнеса.

В первой половине нашего мероприятия хозяин группы рассказал мне в подробностях что такое хартия, в которую ему предложили вступить для того, чтобы… хрен знает для чего, но вступить надо было, иначе просто с ним не будут работать.

Сказать, что я была удивлена – это ничего не сказать.

Возвращалась из Воронежа домой я в ужасном настроении. Мало нам, бизнесу, давления, которое оказывается со стороны контрольно-надзорных органов.