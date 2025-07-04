Хартия + налоговая тайна = убытки

В процессе чтения постановления суда вспомнила о своей поездке на выездную налоговую сессию в город Воронеж.
Задача была для меня не сложная: на основе имеющейся организационной структуры группы компаний нарисовать максимально безопасную схему ведения бизнеса.
В первой половине нашего мероприятия хозяин группы рассказал мне в подробностях что такое хартия, в которую ему предложили вступить для того, чтобы… хрен знает для чего, но вступить надо было, иначе просто с ним не будут работать.
Сказать, что я была удивлена – это ничего не сказать.
Возвращалась из Воронежа домой я в ужасном настроении. Мало нам, бизнесу, давления, которое оказывается со стороны контрольно-надзорных органов.
Об этом и пойдет речь ниже.
Торговый дом купил товар у фирмы А.
К договору поставки прилагалось дополнительное соглашение, в соответствии с которым продавец А дал согласие на раскрытие информации о себе, составляющей коммерческую и налоговую тайну.
В документе также продавец А заверяет покупателя в том, что он уплачивает все налоги и сборы, ведет учет и своевременно отчитывается перед ФНС, все операции у него отражены в учете, весь НДС отражает, товар собственного производства является товаром собственного производства продавца, а если товар для перепродажи покупателю, то приобретен у третьих лиц и сделано это непосредственно у производителя, а не через посредников.
Еще продавец А обязуется предоставить в ИФНС согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.
Если продавец не устранит признаки несформированного по цепочке источника НДС в срок, установленный договором, он обязуется возместить имущественные потери покупателя. Вроде как разумно и такое я вижу всё чаще в своей практике.
По спорной сделке торговый дом получил от ИФНС письмо, где было сказано, что на основании анализа данных выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товара для принятия к вычету НДС по взаимоотношениям с поставщиком А.
А что проверка?
В ходе проверки было установлено, что контрагенты поставщика А и далее по цепочке имеют признаки «однодневок» и «транзитных», которые заключаются в следующем:
уплата в бюджет НДС и налога на прибыль минимальная;
отсутствуют расчетные счета, численность работников, имущество;
заработная плата руководителю не начисляется;
отсутствуют перечисления денежных средств в адрес контрагентов, на ведение финансово-хозяйственной деятельности;
конечный контрагент в звене образует разрыв и имеет сомнительную задолженность.
На основании изложенного ИФНС пришла к выводу о том, что торговый дом необоснованно завысил налоговые вычеты в сумме 0,6 млн. руб. по контрагенту А, и рекомендовал обществу представить уточненную налоговую декларацию по НДС за соответствующий период.
Фирма добровольно (!) подала уточненную декларацию, налог доплатила.
Далее ТД направил поставщику А претензию с просьбой погасить задолженность в размере НДС, уплаченного в бюджет. Поставщик ответил, что требования в претензии не обоснованы.
Тогда торговый дом пошёл в суд. Первая инстанция исходила из того, что истцом не доказана совокупность условий, необходимых для возмещения убытков.
Факт поставки товара на сумму 6,5 млн. руб. подтверждается материалами дела и участвующими в деле лицами не оспаривается.
Поставщик А отразил операции по реализации товара в торговый дом в книге продаж и в налоговой декларации по НДС, что подтверждается ответом ИФНС на запрос суда, то есть поставщик задекларировал свой доход и налог.
Далее суд отмечает: в целях исполнения поручения ФНС России по устранению сомнительных операций по организациям аграрно-промышленного комплекса ИФНС проводит рабочие встречи (знаем, плавали) с налогоплательщиками по получению согласия о признании сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.
А также обеление сельскохозяйственного рынка путем отказа от схем незаконной налоговой оптимизации путем представления согласий для информирования участников рынка о недобросовестных поставщиках, через информационный Ресурс «Хартия-апк.рф» со сведениями о налоговых «разрывах».
Также интерес для нас с вами представляет вот это: исполнение протокола по представлению уточненной декларации нес рекомендательный характер и исполнен торговым домом добровольно (!). При этом, протокол, составленный ИФНС, не является документом, подтверждающим отказ налоговой инспекции в налоговом вычете (!), и не нарушает права торгового дома в получении налогового вычета по НДС.
Итог: торговому дому в удовлетворении иска к поставщику А отказать, апелляция поддержала решение первой инстанции.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А55-33207/2019 (Самара)
У меня вопрос: зачем нужны хартии?
Изучая для своего клиента вопрос о целесообразности вхождения в Хартию АПК, я обнаружила несколько странностей: прописавший ее обязуется помимо обычных для налогоплательщика деклараций по НДС передавать на какой-то странный адрес электронной почты, расположенной не на ресурсе ФНС, а на бесплатном известном всем почтовом сервере, таблички с данными о своей реализации с указанием всех известных данных контрагентов. Зашиты этих данных нет. Что будет дальше с этим не понятно.
В общем, это всё не про защиту бизнеса от недобросовестных конкурентов или контрагентов, а про облегчение работы налоговых органов. При этом именно они рассылают налогоплательщикам требования, в тексте которых уведомляют о существовании таких хартий и предлагают в разумный срок ответить на требование/уведомление о принятом решении вступить или не вступать в хартию.
Задумка неплохая, но реализация … как обычно.
Начать дискуссию