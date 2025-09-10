Из зала суда: если долг по займу простил учредитель, то для общества это доход — и точка

Московская инспекция уложилась в месяц, осуществив выездную налоговую проверку налогоплательщика и доначислив налоги с предлагающимися к ним санкциями в размере 66 млн. руб.

Суды исследовали материалы выездной проверки и выяснили, что контролирующими лицами общества создана цепочка организаций с минимальной налоговой нагрузкой, которые после осуществления чисто финансовых операций реорганизуются в другие юридические лица, что позволяло избежать налогового контроля и перечислять минимальные суммы обязательных платежей в бюджет, при этом данные структуры формально контролируются иностранными юридическими лицами, зарегистрированными в низконалоговых юрисдикциях (Кипр, Острова Кайман).

Были проанализированы предшественники проверяемой организации, реорганизованные тем или иным образом.

Анализ операций по расчетным счетам общества, его правопредшественника и правопреемника показал, что преимущественным направлением деятельности являлось финансовое, в том числе по выдаче займов аффилированным физическим лицам и оплате приобретения недвижимости , а также транспортных средств.

Общество списывало кредиторскую задолженность, общая сумма которой составила 127 млн. руб. при прощении долга, заключенного с кипрской компанией, но во внереализационный доход эту сумму не включило, в результате чего база по налогу на прибыль была занижена. Компания в суде сослалась на пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, но суд не принял этот довод во внимание.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-287296/2023

Давайте сделаем выводы вместе:

1. При прощении долга по займу не происходит передача имущества или имущественных прав, поэтому на пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ сослаться не представляется возможным. Это мы обсуждали здесь и здесь.

2. Судьи обратили внимание на то, что компания не вела реальную деятельность (занималась только выдачей займов), в штате было 1-2 сотрудника, по налогу на прибыль база равна 0, деньги от займов использовали аффилированные компании физлица, единственный участник проверяемой организации зарегистрирован на Кипре.

3. Решение о проведении выездной проверки было вынесено через месяц после того, как владелец компании принял решение о ликвидации, о чем в июне 2022 года в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись.

4. ИФНС была готова к проведению выездной проверки, иначе как объяснить тот факт, что инспекторы уложились в месяц от ее начала и до конца?