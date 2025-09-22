Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать. Часть 4. А в чем разница?

Да, электронные площадки позволяют дотягиваться до потребителей, находящихся в разных уголках нашей большой страны. Магазин открыть – это целое дело, а ПВЗ можно разместить в подвале или на первом этаже жилого дома.

Что это тогда всё значит? Государству выгодно, чтобы много людей было занято чем-то, пусть даже если налоги платит мало-мало, но зато они сами себя обеспечивают дешёвым товаром, а то, что офлайн-бизнес грустит – то не страшно, ибо государство с этого не выиграет и не проиграет. Ведь сначала будут посчитаны все те, кто что-то делает, потом этому дадут оценку и придумают специальный налоговый режим. Или не специальный, а уравнивающий.

Идея со снижением порога, за которым бизнес платит налоги по-взрослому, кое-кому понравилась и вряд ли на имеющемся они остановятся.

Минэкономразвития молчит, отраслевые объединения еле слышны. В финансово-экономическом обосновании законопроектов, которыми увеличиваются налоги на бизнес, практически всегда белый лист. А такое исследование должны проводить экономисты. Если государство сейчас возьмется за маркетплейсы по-настоящему, то достанется всем – и упрощенцам, и рознице, и работодателям. В игре на деньги между экономистами и финансистами победа пока на стороне быстрых денег. А представители бизнеса подхватили эту игру и транслируют мысль о том, что уж если хорошо не могут сделать всем, то пусть будет хуже тем, кто не ходит в большие кабинеты. Это сделать проще. Мы видели.

Может, во всём этом был посыл «выиграет тот, кто сильнее»? Но в силовых видах спорта, когда соревнуются двое, разделение идет по весовым категориям. А здесь веса явно неравны. Я понимаю, что у маркетплейса основные затраты на it, а у розницы – на покупку товара и торговую площадь. Те, у кого нет ничего (it-гиганты типа Гугл, Яндекс и проч.), развиваются быстрее, чем те, у кого есть ограничения по физическому показателю (торговый центр не построишь площадью в весь город, да и зачем это?). Но в какой момент мы свернули не туда?

Есть ещё кое-что в этом законе. Важное. Но об этом – позже.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон от 31.07.2025 № 290-ФЗ

