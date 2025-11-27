Переходим и удерживаемся на упрощенке
Перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН) с января 2026 года смогут компании и ИП, которые выполняют следующие ограничения:
доходы за январь — сентябрь 2025 года — 337,5 млн руб.,
остаточная стоимость ОС на 1 октября 2025 года — 200 млн руб.
средняя численность сотрудников за 2025 год — 130 чел.
Остаться на УСН в 2026 году смогут организации и предприниматели, которые выполняют следующие ограничения:
доходы с 1 января 2026 года - 490,5 млн руб. (450 млн руб. х 1,090)
остаточная стоимость ОС - 218 млн руб. (200 млн. руб. х 1,090)
средняя численность сотрудников — 130 чел.
НДС по ставке 5% в 2026 году можно платить при годовой выручке от 20 млн до 272,5 млн рублей.
НДС по ставке 7% можно в 2026 году платить при годовой выручке от 272,5 млн до 490,5 млн рублей.
