Переходим и удерживаемся на упрощенке

Проверьте, можете ли вы работать на УСН в 2026 году. УСН можно применять только при выполнении установленных ограничений

Перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН) с января 2026 года смогут компании и ИП, которые выполняют следующие ограничения:

доходы за январь — сентябрь 2025 года — 337,5 млн руб., остаточная стоимость ОС на 1 октября 2025 года — 200 млн руб. средняя численность сотрудников за 2025 год — 130 чел.

Остаться на УСН в 2026 году смогут организации и предприниматели, которые выполняют следующие ограничения:

доходы с 1 января 2026 года - 490,5 млн руб. (450 млн руб. х 1,090) остаточная стоимость ОС - 218 млн руб. (200 млн. руб. х 1,090) средняя численность сотрудников — 130 чел.

НДС по ставке 5% в 2026 году можно платить при годовой выручке от 20 млн до 272,5 млн рублей.

НДС по ставке 7% можно в 2026 году платить при годовой выручке от 272,5 млн до 490,5 млн рублей.

