Кто сказал , что при АУСН нельзя делать переводы физлицам?!

Откуда вы это все берете ?! Переводы физлицам при АУСН делать можно.

Но при АУСН «доходы минус расходы» не все расходы уменьшают налогооблагаемую базу.

ИП на АУСН могут распоряжаться деньгами и переводить деньги на личные счета. Ограничений на эти операции закон никаких не накладывает.

Банк, где у плательщика АУСН открыт счет, может быть только уполномоченным. Никаких счетов других банках не должно быть — даже пустых.

Платить зарплату можно только безналом.

Платить зарплату наличными нельзя.

Нанимать иностранцев можно. Но налоговых нерезидентов принимать на работу нельзя.

Снимать наличные можно. Расходы наличными нести можно. Но признать такие затраты расходами , уменьшающими налогооблагаемую базу по налогу , можно только одном случае - при наличии кассового чека.

#мспживи