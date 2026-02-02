Как быть с НДФЛ, если при увольнении зарплату сотруднику я хочу выдать гаджетами и работник не возражает?

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах.

К доходам в натуральной форме относятся, в том числе, товары, полученные на безвозмездной основе или с частичной оплатой. Поэтому стоимость таких товаров облагается НДФЛ в общем порядке.

В случае расчета с сотрудником техникой работодатель-налоговый агент не может удержать НДФЛ, поэтому он должен письменно сообщить об этом налогоплательщику и в ИФНС по месту своего учета. Срок — не позднее 25 февраля года, следующего за годом расчета. Получив уведомление от работодателя, ИФНС пришлет бывшему сотруднику уведомление об уплате НДФЛ. Указанную в нем сумму нужно будет заплатить не позднее 1 декабря.

